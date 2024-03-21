Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є поранений

Російські військові 21 березня близько дев’ятої години вечора атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під удар потрапив 36-річний чоловік.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Як йдеться у повідомленні, внаслідок детонації вибухівки армії РФ поранений місцевий житель самостійно звернувся до лікарні.

Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та поранення ніг. Стан чоловіка задовільний. Йому надають необхідну допомогу.

Що відомо про обстріли Херсонщини 21 березня 2024 року

Російські військові 21 березня атакували Велетенське Херсонської області. Завдали ударів по житловому сектору. Загинула жінка.

Армія РФ атакувала з безпілотника автомобіль у Козацькому. Поранений 74-річний місцевий житель.

Російські військові атакували Берислав безпілотниками. З дрона скинули вибухівку на 46-річного місцевого жителя. Він отримав поранення.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок. Поранені четверо людей.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.