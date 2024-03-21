Російські військові 21 березня атакували з безпілотника автомобіль у Козацькому Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.
Повідомляється, що внаслідок скидання вибухівки поранений 74-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та поранення ноги.
"Місцевому жителю надали медичну допомогу, від шпиталізації він відмовився", — йдеться у дописі.
Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року
Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.
Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.
Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає
Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.
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