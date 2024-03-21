Російські військові 21 березня атакували з безпілотника автомобіль у Козацькому Херсонської області.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

Повідомляється, що внаслідок скидання вибухівки поранений 74-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та поранення ноги.

"Місцевому жителю надали медичну допомогу, від шпиталізації він відмовився", — йдеться у дописі.

Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року

Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.

Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає

Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.

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