Поранені четверо людей. Військові РФ обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини

Російська армія упродовж доби з різних видів озброєння обстріляла 12 населених пунктів Херсонської області. Четверо людей поранені.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські військові били по житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок, господарська споруда та автомобіль, йдеться в повідомленні.

Під обстрілами військових РФ перебували Антонівка, Берислав, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Осокорівка, Тягинка, Зимівник, Томина Балка, Кізомис, Козацьке та Херсон, повідомив Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року

Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.

Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає

Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.

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