Російські військові 21 березня атакували Велетенське Херсонської області. Завдали ударів по житловому сектору.
Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації.
Він повідомив, що внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї будинку, отримала тяжкі поранення. Її серце зупинилося в автомобілі "швидкої допомоги".
Також 20 березня ввечері армія РФ скинула вибухівку з безпілотника на Качкарівку. Загинув 33-річний місцевий житель.
Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року
Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.
Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.
Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає
Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.
Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.