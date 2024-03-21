Російські військові 21 березня атакували Велетенське Херсонської області. Завдали ударів по житловому сектору.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації.

Він повідомив, що внаслідок обстрілу 70-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї будинку, отримала тяжкі поранення. Її серце зупинилося в автомобілі "швидкої допомоги".

Також 20 березня ввечері армія РФ скинула вибухівку з безпілотника на Качкарівку. Загинув 33-річний місцевий житель.

Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року

Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.

Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає

Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.

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