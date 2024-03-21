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Армія РФ дронами атакувала Берислав на Херсонщині: поранена людина
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Армія РФ дронами атакувала Берислав на Херсонщині: поранена людина

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Зруйновані будинки, обстріли РФ, Берислав, Херсонщина
Зруйновані російськими снарядами будинки у Бериславі, Херсонщина, лютий 2024 року. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Російські війська вкотре атакували Берислав Херсонської області безпілотниками. Поранена людина.

Про це в Telegram інформує обласна військова адміністрація.

Військові РФ з дрона скинули вибухівку на 46-річного місцевого жителя. З пораненням ноги, забоєм спини та голови його доставили до лікарні. Медики оцінюють стан травмованого як задовільний, йдеться в дописі.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок. Поранені четверо людей.

Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року

Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.

Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає

Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.

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