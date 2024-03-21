Будапешт не підтримує пропозицію Єврокомісії щодо використання 90 відсотків російських заморожених активів на зброю для України. Про це заявив журналістам у Брюсселі політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із Брюсселя.

Балаш додав, що його країна не хоче бути втягнутою у війну.

Також Балаш заявив, що в Угорщині не думають, що Україна може бути членом ЄС, доки не закінчиться війна.

“Ми побачимо, чи після закінчення війни це може бути. Для цього потрібні бути виконані умови. Я не думаю, що ці речі (війна та виконання умов — ред.) протирічать, вони доповнюють одне одного. Ми ще не знаємо (чи Україна відкриє переговори цього року — ред.), умови ще не виконані, щодо національних меншин — безперечно ні”, — сказав Балаш.

За його словами, “очевидно, немає згоди щодо цього”.

Він додав, що під час головування в Раді ЄС Угорщина буде дуже активно наглядати за тим, щоб процес розширення ЄС залишався заснованим на заслугах. При чому, за його словами, Угорщина підтримує просування в питанні вступу Західних Балкан і Боснії та Герцеговини, які чекають уже 10-15 років. Він додав, що лідери вже двічі дали зелене світло Україні наперед, і вони проти пришвидшеного процесу втретє.

При цьому джерела в дипломатичних колах повідомляють, що рішення щодо використання цих активів під час цього саміту прийняте не буде, відзначила наша кореспондентка. Тому що пропозиція Єврокомісії занадто свіжа, їй буквально 24 години — і за такий короткий період неможливо ухвалити рішення з такого складного питання. Потрібно забезпечити законодавчі підстави. Зазвичай це триває пару років, але не в цьому випадку.

Водночас високопоставлений дипломат у ЄС повідомив, що є відчуття, що лідери зможуть домовитися щодо використання доходів із заморожених російських активів, але дискусії тривають, передає наша журналістка із Брюсселя. Ідеться про механізм, запропонований Європейською комісією, що 90% ітиме на зброю, а 10 — на відбудову. На запитання, як лідери долатимуть опозицію Австрії та Угорщини, дипломат відповів, що можливо доведеться “вивести когось на каву”.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Більшість цих активів перебуває у бельгійській Euroclear, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд.

29 січня посли Європейського союзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Що відомо про вилучення російських активів на користь України

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

24 червня 2022 року Сенат Канади схвалив законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

18 листопада 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. Наразі Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії, тому що для таких кроків потрібен перегляд правової основи.

У липні 2023 року повідомлялось, що лідери Європейського союзу підтримують плани, які передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку РФ сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

У жовтні 2023 року влада Естонії схвалила і направила до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка серед іншого передбачає використання російських заморожених активів для відшкодування збитків, завданих Україні через війну.

30 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до Конгресу Сполучених Штатів внесено законопроєкт про арешт заморожених активів Росіїна користь відновлення України.

Наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати запропонували “Групі семи” (G7) план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів.