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"Тут можуть бути останки тисяч людей": під собором на Тернопільщині знайшли розграбовані поховання
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"Тут можуть бути останки тисяч людей": під собором на Тернопільщині знайшли розграбовані поховання

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поховання під собором у Кременці
Знайдені поховання в Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині під Свято-Миколаївським собором у Кременці знайшли розграбовані поховання заможних жителів 17-18 століття. Про це Суспільному розповів директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. Він припускає, що тут можуть бути поховані тисячі людей. Стаття містить чутливий контент.

За його словами, собор був у користуванні представників московського патріархату майже 200 років, передали його заповіднику в листопаді минулого року.

поховання під собором в Кременці
Василь Ільчишин показує залишки давнього одягу, знайденого під собором. Фото: Суспільне Тернопіль

"Тут ми бачимо жахливу сцену мародерства: гору одягу і розбиті труни. А позаду мене знаходиться ціле скупчення кісток із поховань. Тобто, тут зумисне їх діставали з гробів, витрушували кістки, одяг скидали на одну купу, інші речі на другу, спеціально для пошуку отих цінних предметів, які містилися у похованнях. З дитячих поховань навіть здерті натрунні хрести, які могли бути з дорогоцінних металів. Видно, що якісь поховання, які знаходились на поверхні ось цій — поруйновані. Крім того вони ще й вкопувались у підлогу для пошуку отих поховань давнішого часу. В підземеллях церкви хоронили найповажніших людей, прихожан храму, це були меценати, жертводавці, які давали кошти на розбудову храму".

останки під собором
Розграбоване поховання під собором у Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

розграбовані поховання в Кременці
Розграбовані поховання. Фото: Суспільне Тернопіль

Василь Ільчишин каже, планує зафіксувати усі пошкодження та звернутися до поліції, бо вважає, що попередні власники порушили законодавство України.

"Є згадки, що в 90-х роках під час ремонтних робіт сюди вони потрапили, представники московського патріархату, але вони з’ясували, що це католицькі поховання і на тому справа була закрита. Але згідно законодавства українського, після виявлення ось таких кісток, якщо це не є кримінальною складовою, то викликається орган охорони культурної спадщини, археологів, які мають зробити своє заключення, що так, це є християнські поховання, їх треба дослідити, потім перепоховати. А що ми бачимо тут? Вони не зверталися в орган охорони культурної спадщини, просто виявили ці поховання".

дитяча труна
Пошкоджена труна дитини. Фото: Суспільне Тернопіль

Допомагав із пошуками входу в крипти теперішній настоятель храму отець В’ячеслав Савельєв.

настоятель храму
Отець В’ячеслав Савельєв. Фото: Суспільне Тернопіль

Він каже, найширший вентиляційний хід, через який можна дістатися в крипти, був замурований газоблоками та закритий монтажною піною.

"Дуже довго ми думали над цим питанням, Василь Ільчишин неодноразово звертався, щоб шукати десь вхід, бо десь він однозначно є, бо якщо глянути по периметру собору, якщо пройтися, то є дуже багато вентиляційних шахт, які однозначно говорять про те, що підвали там є. В кінцевому результаті ці останки треба буде перепоховати, звершити чин поховання, тому що померлі, їхні останки повинні бути поховані, віддані землі і спочивати з миром".

черепи
Людські останки, знайдені під собором у Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

людські останки
Труна з людськими останками. Фото: Суспільне Тернопіль

Храм будував чернечий орден францисканців, розповідає докторка історичних наук Ірина Скакальська.

"Цей період є малодослідженим і от власне відкриття нової інформації, знайдення нових артефактів доповнить історію францисканського монастиря. Францисканці — це орден, який був заснований в Італії Франциском Ассізьким і він ще називався Орден Братів Менших. Є опис 1668 року і цей опис знаходиться зараз як рукопис в бібліотеці Вільнюського університету. І там є перелічені предмети, які знаходилися в костелі. А також мимоволі згадуються і ці крипти. У 1832 році цей костел був переданий православним після невдалого польського повстання російській православній церкві".

Ірина Скакальська
Ірина Скакальська. Фото: Суспільне Тернопіль

Свято-Миколаївський собор у Кременці
Світлини Свято-Миколаївського собору в Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

поховання
Розграбоване поховання під собором. Фото: Суспільне Тернопіль

Василь Ільчишин каже, тепер шукатимуть фінансування й археологів для дослідження знайденого та звернуться в поліцію.

останки в підвалі собору
Людські останки, які виявили під собором у Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного телефонували до колишнього настоятеля храму отця Василія Вознюка, аби отримати коментар щодо цієї ситуації. Він відповів, що її не коментуватиме, адже не знав про існування крипт.

Що відомо про Свято-Миколаївський собор у Кременці

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