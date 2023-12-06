У Свято-Миколаївському соборі ПЦУ в Кременці на Тернопільщині сьогодні, 6 грудня, вперше провели богослужіння українською мовою. Саме цього дня, на свято Миколая, 191 рік тому храм окупували росіяни.

Про це розповів Суспільному виконувач обов’язків директора Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин.

Василь Ільчишин, виконувач обов’язків директора Кременецько-Почаївського заповідника. Фото: Суспільне Тернопіль

"Такий дивний збіг, що майже через двісті років саме цього дня богослужіння в соборі провели українською мовою, тут зазвучала українська молитва".

Літургію розпочали з виконання гімну України.

Прийшла на храмове свято місцева жителька Олена Костюченко.

Олена Костюченко, парафіянка. Фото: Суспільне Тернопіль

"Сюди я ходила з дитинства, але в 2014 році ми з сімʼєю вирішили, що не можемо ходити в храм, де служать російською мовою, де платять податки в Москву. Ми перейшли в Преображенський собор. А зараз дуже задоволені, що в Кременці відбуваються такі історичні події".

Підтримав перехід храму до Православної церкви України Петро Коваль.

Петро Коваль, парафіянин. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми всі давно підтримуємо, чекали того дня. Задоволені, що цей момент настав. Також надіємось, що жіночий монастир перейде Києву, Почаївська лавра теж перейде в підпорядкування Православної церкви України".

Мати загиблого військового журналіста Дмитра Лабуткіна Алла Лабуткіна каже, прийшла на богослужіння разом з родичами інших загиблих військовослужбовців, аби підтримати перехід храму до Православної церкви України.

Алла Лабуткіна, мати Дмитра Лабуткіна. Фото: Суспільне Тернопіль

"Дуже тішить маленька перемога, що веде до великої перемоги. Віримо у викорінення всього російського. Ми, батьки героїв, беремо у всьому участь, тому що смерть наших дітей не може бути марною".

Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Михаїл, митрополит Луцький і Волинський ПЦУ. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це дуже важливо для Кременця, бо маємо поряд форпост, який називається "Почаївська лавра". Парафіяни вирвалися з російського полону, проголосували нині за вихід з російської церкви, щоби стати частиною Православної церкви України".

Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор говорить, це перше храмове свято у Свято-Миколаївському соборі за новим календарем.

Нестор, митрополит Тернопільський і Кременецький. Фото: Суспільне Тернопіль

"Уся громада схвалила рішення про перехід до Православної церкви України. Ми розуміємо, що є люди, які не прийшли на ці збори, бо знали, що буде богослужіння. Вони мали змогу висловити свою незгоду, але не взяли участь у голосуванні. Це було перше богослужіння в цьому соборі, яке відбувалося українською мовою. Бачимо, що за часом воно припало на свято Святителя Миколая, на храмовий празник".

У Свято-Миколаївському соборі ПЦУ в Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Василь Ільчишин каже, перші відомості про собор датуються 1536 роком. Спочатку його будували його як римо-католицький костел. Грамоту на його заснування видала в Кракові королева Бона Сфорца.

"Собор поєднує риси пізньої готики, ренесансу та бароко. У храмі — історія не тільки Волині, але й всієї України та Європи. Це події до утворення Речі Посполитої, період Речі Посполитої, Російської імперії. Простежуємо історію України від 16 століття аж до сьогодні. Це передано в іконографії, в архітектурних стилях, у церковних речах. Був Францисканським костелом, Парафіяльним костелом, а з кінця 18 століття на початку 19 став Миколаївським собором".

Стінопис та іконографія в храмі. Фото: Суспільне Тернопіль

Василь Ільчишин повідомив, облік внутрішнього майна храму завершили. Зараз триває звірка з архівними матеріалами.

"Якщо говорити про споруду, архітектурну будівлю, то загальний стан добрий. Стінописи частково в незадовільному стані. Їх оновлювали, але в лівій нефі потрібно проводити реставраційні роботи, бо є відлущення фресок. Ікони та хори в незадовільному стані. За день-два зможемо офіційно говорити про недостачі. Вони є".

Настоятелем храму став отець В'ячеслав Савелєв. До цього чотири роки був настоятелем храму в селі Дунаїв поблизу Почаєва. Каже, дозвіл на богослужіння в храмі є поки що тільки на грудень.

В’ячеслав Савелєв, настоятель храму. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми раді кожному, хто ходив та хто не ходив до храму з тієї причини, що не хотів ходити в російську церкву. Роботи багато. Найперше потрібно запустити опалення, тому що воно в поганому стані, повноцінно не функціонує".

Під час богослужіння у Свято-Миколаївському соборі ПЦУ в Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Архітектор Василь Будзик розповів, що Свято-Миколаївський собор є пам'яткою архітектури національного значення.

"Є кілька ознак, за якими визначають статус пам’ятки: приміщення побудували знані люди, відомі архітектори, воно відіграло якусь історичну роль. Собор починався як дерев’яний храм. А потім вже князі Вишневецькі перебудували й зробили його кам’яним. Тобто, це безпосередньо торкається історії України. Думаю, церква займає чільне місце серед національних пам’яток архітектури України".

Нагадаємо, 30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави. Після відмови представників Української православної церкви московського патріархату добровільно покинути приміщення, в собор прийшли судові виконавці та поліцейські. Договір безоплатної оренди Миколаївського собору УПЦ МП закінчився в лютому цього року.

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