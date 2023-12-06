У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбувається перше богослужіння ПЦУ

У Миколаївському соборі, що в Кременці на Тернопільщині, розпочалося перше богослужіння Православної церкви України.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
На святкову літургію 6 грудня, в День святого Миколая, зібралися представники церковної громади. Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл, також йому співслужили митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор та єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський ПЦУ Павло.
Українська молитва в Миколаївському соборі лунає вперше за 191 рік. Про це в соцмережі повідомив виконувач обов’язків директора Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.
"Адже саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований. І саме сьогодні, 6 грудня 2023 року, відбувається перше українське богослужіння до свята св. Миколая та лунає молитва за українських воїнів у День Збройних сил України".
Нагадаємо, 30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави. Після відмови представників Української православної церкви московського патріархату добровільно покинути приміщення, в собор прийшли судові виконавці та поліцейські.
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