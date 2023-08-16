НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Представники московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору на Тернопільщині
РЕЛІГІЯРегіони

Представники московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору на Тернопільщині

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Представники московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору на Тернопільщині
Свято-Миколаївський собор. Фото: Суспільне Тернопіль

Представники Української православної церкви московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору і далі судитимуться. Про це Суспільному телефоном повідомив настоятель Свято-Миколаївського собору в Кременці Василій Вознюк.

Приміщення собору разом з келіями належить Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику. Раніше його орендували представники УПЦ МП. Термін дії договору про безоплатне користування ними собором завершився у лютому 2023 року. Та залишати храм представники московського патріархату відмовилися.

Настоятель Свято-Миколаївського собору Василій Вознюк на камеру спілкуватися відмовився. Також знімати храм всередині не дозволив.

"Подали апеляцію, чекаємо далі розвиток подій. В нас ідуть ще судові процеси. Ми не можемо нічого зараз коментувати. В руслі закону ми стараємося. Значить, добитися своєї правди такої, законної, на існування нашої парафії", — розповів телефоном настоятель.

Він повідомив, що поки скаргу розглядатимуть у суді – залишати храм вони не збираються.

Собор на Кременеччині
Свято-Миколаївський собор. Фото: Суспільне Тернопіль

Місцеві жителі, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, розповіли, що думають про цю ситуацію.

"Церква має бути українською. У вас же нема в вашій хаті моїх кімнат, хоч ми дружимо гарно, так? І в нас не може бути інших церков. Це ж логічно", — каже житель Кременця Михайло Гикавий.

собор
Собор на Кременеччині. Фото: Суспільне Тернопіль

"Церква стоїть, в гарному стані, я б не хотіла того. Мої батьки, діди молилися і церква для молитви, напевно", — говорить жителька Кременця Інна.

"Хай буде державі, хай користується Українська православна церква", — розповіла Валентина Яшук.

жителька Кременця
Валентина Яшук. Фото: Суспільне Тернопіль

Свято-Миколаївський собор перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Заступник директора цього заповідника Ігор Деревінський коментувати ситуацію відмовився.

Заступник директора заповідника
Ігор Деревінський. Фото: Суспільне Тернопіль

У червні обласний господарський суд постановив представникам московського патріархату залишити храм. Оскільки в лютому цього року термін дії договору про безоплатне користування собором у них завершився.

Що відомо про справу Миколаївського собору в Кременці

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Двадцять священників та 250 парафій перейшли на Хмельниччині до ПЦУ з початку війни
Двадцять священників та 250 парафій перейшли на Хмельниччині до ПЦУ з початку війни
Документи про перехід до ПЦУ зареєстрували на початку серпня
На Полтавщині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
&quot;Нас також обстрілюють російською зброєю&quot;: представник хасидської громади розповів про Рош га-Шана в Умані
"Нас також обстрілюють російською зброєю": представник хасидської громади розповів про Рош га-Шана в Умані
У митрополита УПЦ Павла діагностували інфаркт міокарда, він відновлюється після операції
У митрополита УПЦ Павла інфаркт — адвокат
На початок