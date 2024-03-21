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У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару та проводять відкритий конкурс та збір на відбудову гімназії
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У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару та проводять відкритий конкурс та збір на відбудову гімназії

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Соляні шахти Соледару відтворили у Minecraft.
Соляні шахти Соледару відтворили у Minecraft. UNITED24

У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару, які наразі тимчасово окуповані росіянами. Мапотворці створили близько 500 кілометрів тунелів, та починаючі з 21 березня проводять розіграш, де за виконування завдання можна виграти XBox.

Про це повідомляє UNITED24.

"Усередині реальних шахт – цілий всесвіт: від візерунків та скульптур, яким багато десятиліть, до церкви, музею та навіть футбольного майданчика з солі. Через російську окупацію все це опинилось під загрозою, тому ми відтворили у грі 16 реальних локацій, щоб весь світ побачив легендарну українську спадщину", — йдеться у повідомленні.

На базі Minecraft створили 500 кілометрів тунелів, 16 локацій, а також прописали для відвідувачів історії та завдання. Архівні матеріали підприємства наразі недоступні, а віртуального туру шахтами, який розробили за рік до повномасштабного вторгнення, виявилось недостатньо.

У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару та проводять відкритий конкурс та збір
Порівняння мапи у Minecraft з фотографіями соляних шахт. UNITED24

У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару та проводять відкритий конкурс та збір
Порівняння мапи у Minecraft з фотографіями соляних шахт. UNITED24

У Minecraft відтворили соляні шахти Соледару та проводять відкритий конкурс та збір
Порівняння мапи у Minecraft з фотографіями соляних шахт. UNITED24

"Команда UNITED24 почала брати інтерв'ю у шахтарів і створила нові архіви з їхніх спогадів, особистих фотографій та відео. Один з робітників намалював карту, яку зацифрували та надіслали розробникам", — йдеться у повідомленні.

У Minecraft на мапі Соледару гравці мають завдання — за найкоротший час зібрати кристали та пройти квіз у кінці гри. 24 гравці з найвищим результатом отримають призи, зокрема ігрову консоль XBox Series X та пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського, а також подарункові картки Twitch.

Також UNITED24 збирає гроші на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни. Серед усіх, хто зробить пожертву, розіграють:

  • 100 пачок солі "Міць. Українська кам'яна";
  • 10 кастомізованих фігурок персонажів, створених індивідуально за світлинами гравців, — за внесок від 10 $;
  • 5 пачок соледарської солі "Міць.Українська кам'яна" з підписом Президента України — за внесок від 24 $.

Minesalt доступна для всіх з 21 березня 2024 року. Проходити гру можна необмежену кількість разів. Переможців оголосять після завершення проєкту. Кількість пожертв від одного гравця необмежена. Долучитися до сервера можна за посиланням.

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