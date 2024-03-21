Військові з бригади "Буревій" встановили на Луганщині в Серебрянському лісництві український прапор.

Про це повідомили у бригаді, оприлюднивши відповідне відео.

Як уточнили у бригаді, стяг встановили у "сірій зоні" за 80 метрів від російських позицій 18 березня, відео опублікували два дні потому.

"18 березня бійці спецпідрозділу «Мавка» батальйону «Хорив» здійняли український стяг над знівеченим Серебрянським лісом. Прапор був установлений в сірій зоні 80 метрів від ворога. На кадрах можна побачити, в яких умовах ведуться бойові дії та залишки колись гарного соснового лісу", — повідомили у бригаді.

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