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Ракетна атака на Київ: уламками понівечена кіностудія, де знімався "Довбуш" та "Поводир"
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Ракетна атака на Київ: уламками понівечена кіностудія, де знімався "Довбуш" та "Поводир"

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Уламками понівечена кіностудія, де знімався "Довбуш" та "Поводир"
Уламки російських ракет понівечили столичну кіностудію Pronto Film, 21 березня 2024 року. Фото: Facebook/Олесь Санін

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали також у Києві. Є поранені та численні руйнування. Уламки понівечили й кіностудію Pronto Film.

Про це повідомив режисер Олесь Санін.

"Pronto Film сьогодні вранці. Тут я зняв практично всі свої фільми. Люди цілі! А Кіно творять люди. Вікна заскляться, стіни відремонтуються. Будемо жити", — йдеться у дописі Саніна.

Кінокомпанія Pronto Film виготовила популярні фільми: "Поводир" (2013), "Фокстер і Макс" (2019), "Довбуш" (2022) та багато інших.

Олесь Санін — український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант та скульптор. Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 21 березня 2024 року

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Травмовані 13 людей, чотирьох госпіталізували.

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

У області також внаслідок ракетної атаки Росії постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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