Вуличні бетонні укриття встановлюють у Покровській громаді на Донеччині. До кінця березня планують збудувати 12 таких споруд. Наразі у Покровську, за проєктом благодійників, встановлено п'ять укриттів, ще одне — у місті Родинське. Захисні споруди будуть обладнані пандусами, лавками та електроенергією.

Укриття у Покровську на Донеччині

У Покровську завершують встановлювати вуличні бетонні укриття. Роботи почалися 5 березня. До цього у місті було три таких укриття, встановлених з початку року, розповів керівник гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації Дмитро Єрмолович.

"Зараз ми встановили ще шість укриттів від благодійного фонду "Nova Ukraine". Вони побачили ситуацію — постійно обстріли. Чекаємо ще на шість. Будемо далі визначати місця, де вони будуть найбільш необхідні. Було три вуличних укриття. Зараз їх вже більше, зараз їх дев'ять, ще шість — це буде 15", — розповів Єрмолович.

Крім того, одне бетонне укриття встановили у місті Родинське Покровської громади, та планують збудувати ще два.

"Це людні місця: зупинки, супермаркети. Вуличні укриття дуже потрібні, тому що ми не знаємо де, коли може нас зустріти цей обстріл. Їх потрібно чим більше, тим краще".

Керівник гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації Дмитро Єрмолович, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Кадр з відео Суспільне Донбас "Це гарна справа, потрібно це робити. Людям потрібно десь сховатися в разі небезпеки. Головне, щоб вони відчинені були та функціонували. Ось це головне". Олександр

Укриття, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Кадр з відео Суспільне Донбас "Вони потрібні, але їх достатньої кількості не буде. Завжди опинишся в такому місці, де їх немає". Вікторія

"Укриття потрібні, тому що тут як раз таке місце, багато руху людей. Це гарна справа. Гарно, що просто тут вільний вхід. А не всюди ж вільний вхід є", — зазначила Ірина.

Укриття біля зупинки, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Укриття мають пандуси та лавки, розповідає Дмитро Єрмолович.

"Одне укриття розраховане на 15-20 осіб. Зараз воно облаштоване лавками. Також в ньому передбачено встановлення світла. Воно зараз на стадії підключення. Будуть скоріш за все камери спостереження", — розказав він.

Проєкт реалізовує благодійний фонд "Nova Ukraine" за запитом місцевої влади. "Своїми силами громада не може забезпечити ці укриття тому, що вони дорогі. Одне коштує приблизно 400 тисяч", — пояснив Дмитро Єрмолович.

Укриття, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Дмитра Єрмоловича роботи зі встановлення укриттів планують завершити до кінця березня.

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