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"Постійно обстріли". На Донеччині у Покровську та громаді встановлюють бетонні укриття: скільки буде та чим облаштовані
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"Постійно обстріли". На Донеччині у Покровську та громаді встановлюють бетонні укриття: скільки буде та чим облаштовані

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Вуличні бетонні укриття встановлюють у Покровській громаді на Донеччині. До кінця березня планують збудувати 12 таких споруд. Наразі у Покровську, за проєктом благодійників, встановлено п'ять укриттів, ще одне — у місті Родинське. Захисні споруди будуть обладнані пандусами, лавками та електроенергією.

Укриття у Покровську на Донеччині

У Покровську завершують встановлювати вуличні бетонні укриття. Роботи почалися 5 березня. До цього у місті було три таких укриття, встановлених з початку року, розповів керівник гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації Дмитро Єрмолович.

"Зараз ми встановили ще шість укриттів від благодійного фонду "Nova Ukraine". Вони побачили ситуацію — постійно обстріли. Чекаємо ще на шість. Будемо далі визначати місця, де вони будуть найбільш необхідні. Було три вуличних укриття. Зараз їх вже більше, зараз їх дев'ять, ще шість — це буде 15", — розповів Єрмолович.

Крім того, одне бетонне укриття встановили у місті Родинське Покровської громади, та планують збудувати ще два.

"Це людні місця: зупинки, супермаркети. Вуличні укриття дуже потрібні, тому що ми не знаємо де, коли може нас зустріти цей обстріл. Їх потрібно чим більше, тим краще".
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Керівник гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації Дмитро Єрмолович, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Кадр з відео Суспільне Донбас
"Це гарна справа, потрібно це робити. Людям потрібно десь сховатися в разі небезпеки. Головне, щоб вони відчинені були та функціонували. Ось це головне".
Олександр

укриття бетонні споруди Покровська громада Покровськ Донецька область
Укриття, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Кадр з відео Суспільне Донбас
"Вони потрібні, але їх достатньої кількості не буде. Завжди опинишся в такому місці, де їх немає".
Вікторія

"Укриття потрібні, тому що тут як раз таке місце, багато руху людей. Це гарна справа. Гарно, що просто тут вільний вхід. А не всюди ж вільний вхід є", — зазначила Ірина.

укриття бетонні споруди Покровська громада Покровськ Донецька область
Укриття біля зупинки, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Укриття мають пандуси та лавки, розповідає Дмитро Єрмолович. 

"Одне укриття розраховане на 15-20 осіб. Зараз воно облаштоване лавками. Також в ньому передбачено встановлення світла. Воно зараз на стадії підключення. Будуть скоріш за все камери спостереження", — розказав він.

Проєкт реалізовує благодійний фонд "Nova Ukraine" за запитом місцевої влади. "Своїми силами громада не може забезпечити ці укриття тому, що вони дорогі. Одне коштує приблизно 400 тисяч", — пояснив Дмитро Єрмолович.

укриття бетонні споруди Покровська громада Покровськ Донецька область
Укриття, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Дмитра Єрмоловича роботи зі встановлення укриттів планують завершити до кінця березня.

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