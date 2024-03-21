Знищення ракет на підступах до Києва: у ЗСУ показали роботу бійців

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет. Одну з крилатих ракет виявив за звуком і збив Олексій — стрілець-зенітник бригади Національної гвардії України "Буревій".

Про це інформує перша президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій".

Зазначається, що цієї ночі війська РФ випустили понад 30 ракет, основним напрямком удару була столиця. До відбиття повітряного нападу були залучені також мобільні вогневі групи Національної гвардії України.

Олексій — стрілець-зенітник бригади Національної гвардії України "Буревій" збив крилату ракету на Київщині, яка прямувала на столицю. Тим самим запобігши руйнуванням і жертвам.

"Ціль була виявлена акустично і за звуком ідентифікована як крилата ракета. Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула. Радію, що вона не долетіла до своєї точки наведення, не знищила будинок чийсь або не забрала життя", — розповів Олексій.

Тим часом командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк виклав відео знищення крилатої ракети на підступах до Києва. За його словами, бійці мобільної вогневої групи знищили одну з ворожих повітряних цілей за допомогою великокаліберного кулемета Browning M2.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 21 березня 2024 року

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Травмовані 13 людей, чотирьох госпіталізували.

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

У області також внаслідок ракетної атаки Росії постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.