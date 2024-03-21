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Примушували отримувати паспорти РФ та розселяли окупантів: трьом сільським головам з Донеччини оголосили про підозри
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Примушували отримувати паспорти РФ та розселяли окупантів: трьом сільським головам з Донеччини оголосили про підозри

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СБУ повідомила про підозри у колабораціонізмі ще трьом очільникам російських окупаційних адміністрацій трьох сіл на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією слідчих, так звані голови селищних Вільнянської, Новоолексіївської та Калинінської адміністрацій добровільно погодились очолити окупаційні адміністрації.

Зловмисники виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, контролюють виконання рішень фейкового "референдуму", забезпечують діяльність сільської адміністрації", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що "сільські голови" розселяли російські окупаційні війська у будинки жителів, які виїхали. Також вони примушували місцевих отримувати паспорти РФ.

"За оперативною інформацією, очільниця Вільнянської адміністрації збирала списки родин військовослужбовців ЗСУ та передала зібрану інформацію загарбникам. За її наводкою ворожі поплічники вивозили людей на допити", — розказали в Службі безпеки.

Всім трьом оголосили про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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