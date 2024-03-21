Будинки, пошкоджені унаслідок російської атаки Хмельниччини 17 березня 2024 року, відновлюють. Наразі там замурували діри й встановлюють пластикові вікна.

Про це Суспільне Хмельницький розповів мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

"Ми замурували діри у стінах того житла, де це було потрібно. Залишилось лише зсередини поштукатурити й поклеїти шпалери. Зважаючи на те, що вікна пошкодженні у двох будинках, то сьогодні там встановлюємо нові пластикові. Для допомоги людям залучили спонсорів. Вони придбали необхідні матеріали. Наші комунальні бригади проводять усі відновлювальні роботи", — пояснив Микола Мельничук.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині 17 березня

На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".

Внаслідок обстрілу травмувалась жінка 1976 року народження. Її привезли в геморагічному шоці через втрату крові з вибуховими травмами. Пацієнтку прооперували. Вона у стані середньої важкості, перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

Через "шахедну" атаку є пошкодження двох приватних будинків в одному з сіл Старокостянтинівської громади.

Станом на 20 березня жінка, поранена унаслідок обстрілу Хмельниччини, у задовільному стані. Її перевели на лікування у травматологічне відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

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