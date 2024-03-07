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Вибухи на Хмельниччині 17 березня: є травмована й руйнування
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Вибухи на Хмельниччині 17 березня: є травмована й руйнування

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Внаслідок обстрілу Хмельниччини ввечері 17 березня російськими безпілотниками є травмована. Також зафіксовано пошкодження приватного будинку.

Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, травмована жінка 1976 року народження.

"Жительку нашої області госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає", — написав Тюрін.

На Хмельниччині, зі слів посадовця, сили протиповітряної оборони 17 березня збили один БпЛА типу "Shahed".

Повітряну тривогу через російські безпілотники на Хмельниччині оголошували 17 березня двічі: з 21:13 до 22:21 й з 22:38 до 23:09. У Telegram-каналі повітряних сил ЗСУ повідомляли про загрозу застосування уданих БпЛА для Хмельницької області. Про вибухи жителі області повідомляли під час другої повітряної тривоги.

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