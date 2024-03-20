НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Жінка, поранена унаслідок обстрілу Хмельниччини, лікується у травматологічному відділенні
ВИБУХМЕДИЦИНАВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

Жінка, поранена унаслідок обстрілу Хмельниччини, лікується у травматологічному відділенні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Жінка, поранена унаслідок російської атаки Хмельниччини 17 березня 2024 року, у задовільному стані. Наразі вона перебуває у травматологічному відділенні Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповів завідувач травматологічного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Ігор Сукачук.

"На сьогодні загальний стан хворої відповідає тяжкості травми, яку вона отримала, тобто він задовільний. У неї рвана рана правого передпліччя з пошкодженням кістки. Наразі продовжуємо планове лікування. Чекаємо, щоб рана загоїлась, зрослась кістка, стабілізуємо стан і все буде добре", — пояснив Ігор Сукачук.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині 17 березня

  • На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".
  • Внаслідок обстрілу травмувалась жінка 1976 року народження. Її привезли в геморагічному шоці через втрату крові з вибуховими травмами. Пацієнтку прооперували. Вона у стані середньої важкості, перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.
  • Через "шахедну" атаку є пошкодження приватного житла в одному з сіл Старокостянтинівської громади. В інших будинках поблизу вибиті вікна і двері.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
У Кропивницькому 22 березня лунають вибухи
У Кропивницькому чутно вибухи. У Повітряних силах повідомили про загрозу ракет
Робота ППО
Вибухи на Хмельниччині 22 березня: що відомо
Обстріли, Сумщина, Сумська область, кордон
273 вибухи: протягом дня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини
Прикордоння Чернігівщини після обстрілів
Від початку 2024 року на Чернігівщині було понад 3 тисячі приходів, через них загинули 2 людини, 4 отримали поранення
На початок