Жінка, поранена унаслідок російської атаки Хмельниччини 17 березня 2024 року, у задовільному стані. Наразі вона перебуває у травматологічному відділенні Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповів завідувач травматологічного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Ігор Сукачук.

"На сьогодні загальний стан хворої відповідає тяжкості травми, яку вона отримала, тобто він задовільний. У неї рвана рана правого передпліччя з пошкодженням кістки. Наразі продовжуємо планове лікування. Чекаємо, щоб рана загоїлась, зрослась кістка, стабілізуємо стан і все буде добре", — пояснив Ігор Сукачук.

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На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".

Внаслідок обстрілу травмувалась жінка 1976 року народження. Її привезли в геморагічному шоці через втрату крові з вибуховими травмами. Пацієнтку прооперували. Вона у стані середньої важкості, перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

Через "шахедну" атаку є пошкодження приватного житла в одному з сіл Старокостянтинівської громади. В інших будинках поблизу вибиті вікна і двері.

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