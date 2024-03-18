Травмовану унаслідок обстрілу Хмельниччини жінку прооперували. Наразі її стан середньої важкості. Вона перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповів завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Володимир Гавенко.

"У жінки 1976 року народження травмоване праве око, відкритий перелом правого плеча з геморагічним шоком. Уночі ми провели одну операція із зупинки кровотечі через глибоку рану у плечі. Були пошкоджені великі судини. Наразі її життю нічого не загрожує. До стабілізації стану буде в нас, а потім її переведуть в травматологічне відділення", — пояснив Володимир Гавенко.

За його словами, жінці потрібно буде провести ще одну операцію на плечі.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині 17 березня

На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили один БпЛА типу "Shahed".

Унаслідок обстрілу травмована жінка 1976 року народження.

Через "шахедну" атаку є пошкодження житлових будинків в одній з громад Хмельниччини.

В одному з пошкоджених будинків є діри у стінах, в інших помешканнях вибиті вікна і двері.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.