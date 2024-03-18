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"Влетіло в стіну, матір привалило цеглинами": син травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
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"Влетіло в стіну, матір привалило цеглинами": син травмованої під час російської атаки на Хмельниччині

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У стані середньої важкості в лікарні перебуває жителька Старокостянтинівської тергромади, яка травмувалася внаслідок нічної російської атаки 17 березня. Наразі життю жінки нічого не загрожує.

Про це розповів Суспільне Хмельницький лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Роман Микитюк.

У приватному будинку травмованої жінки вибило частину стіни та вікна.

"Тут стояло ліжко, де спала мама, і сюди прийшов удар. Зі стіни привалило її повністю цеглинами. В хаті там повибивало вікна, далі там стіна ще пошкоджена в кімнаті", — показує син жінки Олег.
"Уламок влетів в стіну і матір привалило цеглинами": родичі травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
Син травмованої жінки Олег біля вибитого вікна та стіни, під якою стояло ліжко матері. Фото: Суспільне Хмельницький

За його словами, вони з батьком не травмувались, бо перебували в сусідніх кімнатах.

"Мене лише вибуховою хвилею підняло з ліжка, впав назад. Почув крик, прибіг в кімнату до матері. Дивлюся — вона в крові, вивів її у коридор. Приїхав брат, надав першу медичну допомогу, і ми почали їхати назустріч "швидкій", — розповідає про нічні події Олег.

До лікарні жінку привезли в геморагічному шоці через втрату крові з вибуховими травмами — відкритим переломом плечової кістки й забійними ранами обличчя, розповів лікар Роман Микитюк.

"Уламок влетів в стіну і матір привалило цеглинами": родичі травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
Лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Роман Микитюк. Фото: Суспільне Хмельницький
"У нас тоді чергував лише ургентний травматолог, тож викликали хірургічну бригаду. Пацієнтці одразу провели оперативне втручання з зупинки кровотечі та стабілізації перелому, вивели її зі стану геморагічного шоку, зробили переливання препаратів крові", — говорить лікар.

Теперішній стан пацієнтки лікар називає середньо важким. Каже, наразі її життю нічого не загрожує. У подальшому жінка лікуватиметься в травматологічному відділенні, говорить його завідувач Ігор Сукачук.

"У неї перелом із пошкодженням м’язів і судин. Була проведена зупинка кровотечі, накладені шви, зупинили кровотечу, стабілізували перелом, у подальшому буде планове лікування, загадувати не будемо, наскільки, що і як. Треба, щоб зажила рана і зрісся перелом".
"Уламок влетів в стіну і матір привалило цеглинами": родичі травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
Родичка травмованої під час російської атаки жінка Наталя прийшла допомагати ліквідовувати пошкодження. Фото: Суспільне Хмельницький

Допомогти ліквідувати пошкодження на подвір'ї та у хаті своїх родичів прийшла Наталя. Вона живе на сусідній вулиці, тож чи не першою прибігла після російської атаки.

"Скла на вікнах не було, з іншого боку хати вікно зовсім вибите, разом зі стіною. У сусідів також вікна вибиті. В родичів ще стара хата стоїть на подвір'ї, то там також вікна без скла", — розповідає про побачене Наталя.

Два житлових будинки були пошкоджені внаслідок російської атаки в Старокостянтинівській тергромаді, розповів заступник Старокостянтинівського міського голови Олег Борикін.

"Уламок влетів в стіну і матір привалило цеглинами": родичі травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
Заступник Старокостянтинівського міського голови Олег Борикін. Фото: Суспільне Хмельницький
"Сьогодні на ці об’єкти були направлені наші комунальні бригади, які за кошти міського бюджету відновлять один і другий пошкоджені будинки. Також ми запропонували їм звернутися на "Є-відновлення", щоб держава відшкодувала. І благодійні фонди будуть надавали їм матеріальну компенсацію", — говорить посадовець.

Зі слів Олега Борикіна, скільки коштів необхідно для відновлення будинків, наразі підраховує спеціальна комісія.

"Уламок влетів в стіну і матір привалило цеглинами": родичі травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
Комунальники відновлюють пошкоджений будинок. Фото: Суспільне Хмельницький

Як повідомив раніше перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, під час нічної російської атаки 17 березня в межах області сили протиповітряної оборони збили одного "шахеда".

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