Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про виділення Україні 350 мільйонів євро військової допомоги.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті нідерландського МО.

Як зазначається, на частину з цих коштів, а саме 150 мільйонів євро, будуть закуплені боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16.

Водночас Нідерланди знову відправляють (із раніше обіцяних) літаки до Румунії, які використовуватимуться у навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Мовиться не лише про самі F-16, а й про всі супутні запчастини та снаряди.

"Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію ВПС у межах "Рамштайну". 18 нідерландських винищувачів були надані для навчань в Румунії. Ще 24 літаки, які залишилися, призначені для постачання в Україну. Частину з них наразі готують, що робиться за погодженням із партнерами по коаліції", — вказали у відомстві.

У Міноборони також поінформували, що Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на закупівлю безпілотних літальних апаратів.

Планується закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance) і передати їх Україні, що буде зроблено в координації з партнерами та українськими Збройними силами.

"Ці БПЛА вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", — підкреслила Кайса Оллонгрен.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.