Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомили на сайті глави держави.

У ході перемовин Зеленський наголосив на важливості того, що Оллонгрен відвідала Дніпро, де нідерландська делегація "мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору".

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем'єром, парламенту і суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали потужний документ у сфері безпеки між державами", — зазначив президент.

Український лідер відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання військової допомоги на 2 мільярди євро у 2024 році, а також потужний воєнний блок.

Зеленський акцентував на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Окрім цього, президент поінформував міністерку про ситуацію на полі бою й актуальні потреби ЗСУ. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БПЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Обговорили теж подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

1 березня глава держави розповів, що Нідерланди передали пакет військової допомоги, до якого ввійшли швидкі та маневрові судна.