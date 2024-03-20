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Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів: обговорили ситуацію на полі бою й актуальні потреби ЗСУ
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Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів: обговорили ситуацію на полі бою й актуальні потреби ЗСУ

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Зеленський зустрівся з Оллонгрен
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен у Києві, 20 березня 2024 рік. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомили на сайті глави держави.

У ході перемовин Зеленський наголосив на важливості того, що Оллонгрен відвідала Дніпро, де нідерландська делегація "мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору".

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем'єром, парламенту і суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали потужний документ у сфері безпеки між державами", — зазначив президент.

Український лідер відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання військової допомоги на 2 мільярди євро у 2024 році, а також потужний воєнний блок.

Зеленський акцентував на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Окрім цього, президент поінформував міністерку про ситуацію на полі бою й актуальні потреби ЗСУ. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БПЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Обговорили теж подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

1 березня глава держави розповів, що Нідерланди передали пакет військової допомоги, до якого ввійшли швидкі та маневрові судна.

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