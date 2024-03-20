Комітет державної влади парламенту підтримав рішення про перейменування двох міст Дніпропетровщини. Про це з посиланням на рішення Комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради України повідомив народний депутат України Роман Лозинський.
Так, Павлоград хочуть назвати Матвіївим, а Синельникове — Ріднополем.
За його словами, остаточну зміну назви ще повинні затвердити депутати Верховної Ради своїм голосуванням.
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