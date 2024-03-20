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Профільний комітет парламенту підтримав перейменування двох міст Дніпропетровщини: як назвуть Павлоград та Синельникове
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Профільний комітет парламенту підтримав перейменування двох міст Дніпропетровщини: як назвуть Павлоград та Синельникове

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Синельникове, перейменування міст
Синельникове. Фото: Відкритий

Комітет державної влади парламенту підтримав рішення про перейменування двох міст Дніпропетровщини. Про це з посиланням на рішення Комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради України повідомив народний депутат України Роман Лозинський.

Так, Павлоград хочуть назвати Матвіївим, а Синельникове — Ріднополем.

За його словами, остаточну зміну назви ще повинні затвердити депутати Верховної Ради своїм голосуванням.

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