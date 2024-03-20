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"Якби ми всі сиділи на місці, то були б вже окуповані": у Миколаєві боєць з протезом служить у лавах ЗСУ
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"Якби ми всі сиділи на місці, то були б вже окуповані": у Миколаєві боєць з протезом служить у лавах ЗСУ

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Чоловік з протезом ноги
Військовослужбовець Даніїл. Миколаїв, 20 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Військовослужбовець Даніїл має інвалідність — у російсько-українській війні втратив ступню. Станом на березень 2024 року після наскрізних, осколкових поранень, опіків очей, із протезом чоловік служить у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Миколаєва.

Із двадцятитрирічним бійцем поспілкувались кореспонденти Суспільного.

Даніїл служить в одному з Терцентрів комплектування Миколаєва пів року. Розповідає, щодня спілкується з відвідувачами установи.

"В основному спілкуюсь з людьми. З потенційними військовослужбовцями, можна так сказати. Проводимо бесіди, розповідаємо про все, що, як буде. Готуємо їх до призову, документи оформляємо. Тобто підготовлюємо людину повністю, щоб відправити її в навчальний центр ", — говорить військовий.

Військовослужбовець Даніїл на робочому місці з колегою
Військовослужбовець Даніїл на робочому місці з колегою. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

До служби в ТЦК чоловік боронив країну у складі 56 окремої мотопіхотної бригади. Повномасштабне вторгнення, згадує боєць, зустрів під час другої ротації на Донецькому напрямку. До війська на контрактній основі вступив у 18 років. Спочатку обіймав посаду механіка-водія в протитанковому дивізіоні, потім перевчився на оператора "Джавеліна" переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств, також стріляв зі Стугни.

Їхали зранку на позицію. І так невдало влучила в нас протитанкова керована ракета. Один з нас загинув. Ракета влучила саме в нього, в спину йому. Всі інші отримали поранення більш-менш не тяжкі. Саме тяжке було у мене, не рахуючи загиблого хлопця.

Поранення, що спричинило протезування, чоловік отримав 22 жовтня 2022 року біля населеного пункту Водяне на Донеччині.

"Хлопців викинуло з машини, вони повилітали. А я просто втратив свідомість в машині. І потім я швидко прийшов до тями. Дивлюсь, нікого немає навкруги. Машина горить під ногами. Я одразу не зрозумів, що ноги немає", — каже Даніїл.

Вибравшись з машини, опинився на узбіччі, згадує боєць.

"Дивлюсь на ноги – кров на штанах. Лівою ногою поворушив, наче нормально все. Правою покрутив, а чобіт так і стоїть. І все, тоді я зрозумів, що ноги немає", — додав військовий.

Протез військовослужбовця Даніїла
Протез військовослужбовця Даніїла. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Даніїла прооперували, далі було протезування в Америці та місяці реабілітації. Станом на березень 2024 року чоловік самостійно пересувається, долає сходи. У нього статус “обмежено придатний до військової служби” та друга група інвалідності.

"Ні, я не жалкую. І я приніс якусь користь. І я хочу, щоб кожен зрозумів, якби ми всі сиділи на місці, то були б вже окуповані. І вже б десь в шахтах працювали. За їжу", — говорить боєць.

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