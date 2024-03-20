Медичні заклади та організації США допомагатимуть лікарням Київщини з медобладнанням. Також американці прийматимуть українських дітей на лікування в Сіетлі і приїжджатимуть в область для напрацювання спільних досліджень.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що дитячий госпіталь Сіетла передасть обладнання дитячим лікарням, а організація Medical Team — в лікарні для дорослих пацієнтів. З медичним обладнанням для реабілітаційного центру, який планується створити на Київщині, допоможуть представники Ради Українських Церков штату Вашингтон.

"Це дозволить зекономити сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, які спрямуємо на реалізацію інших медичних програм, відновлення зруйнованої інфраструктури, допомогу військовим", — сказав очільник КОВА Руслан Кравченко.

За його словами, Дитяча лікарня Сіетла є найкращою педіатричною лікарнею у штаті Вашингтон. Тут надають стаціонарні, амбулаторні, діагностичні, хірургічні, реабілітаційні та інші послуги. Також на її базі працює дослідницький науковий інститут з понад 200 науковцями, які вже готові ділитися своїми останніми напрацюваннями в дитячій онкології та проводити окремі дослідження щодо впливу війни на здоров'я наших дітей в Україні.

Також голова КОВА поінформував, що щороку в дитячому госпіталі Сіетла оновлюють медичне обладнання. Надлишки будуть передавати до клінік в Боярці та Білій Церкві, а також інших медзакладів області. Ще американські лікарі готові приймати українських дітей на лікування в Сіетлі і приїжджатимуть до Київщини для напрацювання спільних медичних досліджень.

Іноземні медики також планують залучити лікарні з Чікаго та Пенсильванії, які входять до американської асоціації дитячих госпіталів. Ще йшлося про співпрацю між медичними коледжами та якісну підготовку медперсоналу.

"Зустрівся також зі студентами Університету штату Вашингтон. Цікавість у американських студентів до ситуації в Україні через повномасштабне вторгнення росіян чимала. Плануємо напрацювати спільні навчальні програми для закладів освіти Київської області та штату Вашингтон. Це відкриє можливості для обміну студентів та укладання угод про партнерство між навчальними закладами", — підсумував Кравченко.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

Допомогу на суму близько 2 млн доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі. Це понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi та програмне забезпечення. Це не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, яку застосовують в оборонному секторі США. Вони вперше використовуватимуться за межами країни.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

Бучанська громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Від німецьких міст Дрезден та Бергіш Гладбах Буча отримала міські автобуси, які вийшли на маршрути для перевезень населення. А Тайвань погодився виділити понад 18 млн гривень на відновлення спортивної школи.