Ірпінь на Київщині отримає допомогу від благодійників. Йдеться про точки доступу Wi-Fi та програмне забезпечення.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Олександр Маркушин.

Зазначається, що допомогу на суму близько 2 мільйони доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі. Це понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi та програмне забезпечення від американської компанії "Advanced Wireless, Inc."

"Цю надзвичайну новину нам повідомив президент компанії Деррил Морін під час відеозустрічі із нашими друзями з Мілвокі", — сказав Маркушин.

За його словами, це не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, яку застосовують в оборонному секторі США. Вони вперше використовуватимуться за межами країни.

Вона може автоматично переходити в автономний режим у разі раптової втрати зв'язку. Таким чином, ця технологія допоможе посилити освітній процес в громаді. Обладнання планують встановити у школах та дитячих садочках. Зокрема, облаштують і укриття закладів освіти, адже там діти змушені навчатися під час повітряних тривог.

Напередодні до Бучанського району від благодійників прибули газові обігрівачі. Допомогу направили із португальського міста-побратима Кашкайш. Їх отримають внутрішньо переміщені особи та ірпінці, які втратили житло, родини загиблих військових та ветерани, ліквідатори катастрофи на ЧАЕС, а також люди, які опинились у складних життєвих обставинах.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Ірпінь отримає 75 тисяч євро від партнерів із Європейського Союзу у межах благодійного проєкту. Кошти спрямують на закупівлю будматеріалів, інструментів для ремонту і придбання самоскида для потреб комунального підприємства "Ірпіньводоканал".

У серпні минулого року до Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

У Бучі на Київщині відкрили відновлену амбулаторію, яку ремонтували за кошти благодійників. Медзаклад став пілотним центром проєкту ЮНІСЕФ.

Також громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Ще жителі Бучі отримали гуманітарну допомогу від португальського міста-побратима Кашкайш: вживаний теплий одяг, білизну, дитячі іграшки та 50 обігрівачів. Пізніше іноземці виділили €500 тисяч для відновлення закладів освіти Бучі.