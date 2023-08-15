Ірпінські правоохоронці отримали конфісковану зброю з Маямі

Сьогодні, 15 серпня, до Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Ірпінської міської ради.

"У червні 2022 року з ініціативи міського депутата Маямі Кена Рассела у місті провели акцію з викупу зброї під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду розміром від 50 до 200 доларів за одиницю",— йдеться у повідомленні.

У міськраді Ірпеня поінформували, що до викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані. Вцілому правоохоронці отримали 101 одиницю стрілецької зброї.

Що відомо про співпрацю Ірпеня з іншими містами

Американська архітектурна компанія Gensler допомагатиме відбудовувати місто Ірпінь на Київщині, яке зазнало руйнувань на початку повномасштабного вторгнення Росії. Це передбачає меморандум, який підписали у Вашингтоні

Ірпінь та польський Бидгощ стануть містами-побратимами. Про це домовилася міська влада із іноземними партнерами під час онлайн-зустрічі

Місто Ірпінь розпочало співпрацю з містом Монца, яке знаходиться в Італії. Міська влада обговорила із іноземними партнерами співпрацю у трьох напрямках

У Ґданську створили Асоціацію громад України та Польщі. Співпраця почалася з Ірпеня.

Ірпінь та мексиканське місто Тлахомулько офіційно стали містами-побратими. Тепер міста співпрацюватимуть у сферах культури, освіти, медицини та економіки. Також побратимом стало канадське місто Нью-Брансвік.