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Речник Пентагону про наслідки затримки допомоги США: "Повністю усвідомлюємо жахливість ситуації"
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Речник Пентагону про наслідки затримки допомоги США: "Повністю усвідомлюємо жахливість ситуації"

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Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував наслідки затримки допомоги США
Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер виступає на брифінгу в Пентагоні, 2 березня 2023 року, Вашингтон. AP

Затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно на полі бою, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. У Пентагоні усвідомлюють “жахливість ситуації” і терміновість потреб у боєприпасах.

Про це сказав речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, коментуючи в інтерв'ю Радіо Свобода наслідки затримки допомоги США для України.

“Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня”, — сказав Райдер.

Він додав, що українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії.

“Як ви наголошуєте, російські війська досягли певних поступових успіхів. Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію”, — сказав Райдер.

12 березня радник глави Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван оголосив, що США надали Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів, до якого зокрема увійшли ПЗРК Stinger та снаряди до HIMARS.

Своєю чергою речник Пентагону Патрік Райдер поінформував про передачу протитанкових засобів, боєприпасів для ППО, снарядів калібру 155 міліметрів, у тому числі фугасні та касетні, а також 105 міліметрові боєприпаси.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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