Війська РФ обстріляли Нікополь: поранено чоловіка

Вранці 20 березня російська армія обстріляла з артилерії Нікополь, що на Дніпропетровщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок обстрілу поранений 27-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
У місті пошкоджені магазин, комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.
Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині 20 березня
У ніч на 20 березня російські військові атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. Внаслідок атаки поранені шестеро людей. Серед них — ціла родина. П'ятеро перебувають в лікарні.
Зруйновані п'ять приватних будинків. Пошкоджені оселі, лінії електропередач і газогін.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро