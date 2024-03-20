У ніч на 20 березня російські військові атакували Синельниківський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки поранені п'ятеро людей. Серед них — ціла родина.
"Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні", — написав посадовець.
Станом на 10:20, відомо про шістьох поранених через нічний удар по району. П'ятеро перебувають в лікарні. Серед поранених — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
Зруйновані п'ять приватних будинків. Пошкоджені оселі, лінії електропередач і газогін.
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