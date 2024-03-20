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Армія РФ вдарила по Синельниківському району Дніпропетровщини: шестеро людей поранені
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Армія РФ вдарила по Синельниківському району Дніпропетровщини: шестеро людей поранені

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Обстріл, війна, Дніпро
Наслідки обстрілів Синельниківського району Дніпропетровщини, 20 березня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

У ніч на 20 березня російські військові атакували Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки поранені п'ятеро людей. Серед них — ціла родина.

"Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні", — написав посадовець.

Станом на 10:20, відомо про шістьох поранених через нічний удар по району. П'ятеро перебувають в лікарні. Серед поранених — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Зруйновані п'ять приватних будинків. Пошкоджені оселі, лінії електропередач і газогін.

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