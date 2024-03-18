Значення та правила Великого посту: пояснення від полтавського священника

Із 18 березня для православних вірян починається піст, який триватиме понад місяць ― до свята Воскресіння Христового. Про звичаї та правила проведення цього часу Суспільному розповів полтавський священник.

Що таке Великий піст, яке його значення

Великий піст ― це період підготовки вірян до Великодня. Настоятель Свято-Михайлівського храму ПЦУ у Полтаві Олександр Горай Суспільному розповів:

"Це визначний період у житті християнина, тому що це час покаяння, це час молитви, той період, коли кожен християнин може переосмислити своє життя для того, щоб гідно підготуватися до найбільшого свята християнського ― Воскресіння Христового".

Які обмеження Великого посту

На період посту вірянам радять відмовитися від їжі тваринного походження: м’яса, риби та молочних продуктів.

"Ми це робимо заради послуху Господові, який казав що "цей рід виганяється лише постом і молитвою", маючи на увазі боротьбу зі спокусами, із бісами. Перший піст вважається 40-денний піст Христа у пустелі, коли перед тим, як вийти на своє служіння людству, він був 40 днів у пустелі, нічого не споживаючи", ― розповів священник.

За словами Олександра Горая, цей піст ― найбільший і найбільш суворий з усіх чотирьох, які є впродовж року.

"Ми не повинні фанатично постити до того, щоб впасти і втратити свідомість. Все повинно бути розумно. Якщо людина хворіє, у неї є певні захворювання, підходить до священика і говорить. Це абсолютно нормально".

Як розповів священник, головний акцент під час посту роблять на покаянні та молитві, але обмеження в їжі ― це не пережиток минулого.

"Люди говорять, що в піст головне "не їсти людей". Це моральна річ, але, на мій погляд, вона шкідлива. А як досягнути того, щоб ми не "їли" інших людей? Церква нам говорить: постіться і утримуйтеся в їжі, тренуйте себе. Якщо ви зможете це спокійно пережити, значить ви можете утриматись від того, щоб не сваритись на людину, не сердитися", ― повідомив Олександр Горай.

Богослужіннях під час Великого посту

На час посту у церквах є зміни і в богослужіннях, розповів настоятель Свято-Михайлівського храму ПЦУ.

"Усі недільні богослужіння служаться літургією Василія Великого. Вона трішечки більша, має свої особливі молитви".

У будні також не відбуваються звичайні літургії, а є постові служби, розповів Олександр Горай:

"Я би радив вірянам, які хочуть заглибитися, зрозуміти сутність посту, відвідувати ці служіння, які відбуваються не в неділю. У будні служаться Великопісні ранні із читанням дуже багатьох текстів священного писання, канонів. Там відсутній урочистий спів, більшість богослужіння читається, служби довгі і вони налаштовують на такі молитовний покаянний настрій людини. У середу і п'ятницю кожного тижня служиться літургія раніше освячених дарів".

Цього року Великий піст триватиме до 5 травня, коли відзначають свято Воскресіння Христового.

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