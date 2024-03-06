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"Покликана зціляти душі": священник ПЦУ з Полтави Олександр Горай про роль церкви під час війни
ЦеркваВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАРегіони

"Покликана зціляти душі": священник ПЦУ з Полтави Олександр Горай про роль церкви під час війни

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Церква це те місце, де під час війни люди можуть отримати духовне зцілення. Так вважає настоятель Свято-Михайлівського храму Православної церкви України, що у Полтаві, Олександр Горай. Під час інтерв’ю Суспільному він розповів, що окрім цього, з перших днів повномасштабного вторгнення, церква стала місцем, куди люди зносили допомогу військовим та жителям деокупованих територій.

У Свято-Михайлівському храмі ПЦУ, що у полтавському мікрорайоні Івонченці, 24 лютого 2022-го року читали молебень про захист від вторгнення військ. А наступного дня до церкви почали приходити волонтери.

Гуманітарка жителям деокупованих територій
Продукти, які передавали військовим і жителям деокупованих територій. Фото надане О. Гораєм
Ми зібралися для того, щоб організувати людей, дати їм можливість руками щось робити. Кожен хотів принести якусь користь, кожен хотів стати на захист своєї країни так, як він може
Масові поховання в Ізюмі
Олександр Горай з колегою на місці розстрілів в Ізюмі на Харківщині. Фото надане О. Гораєм

Після деокупації територій Сумщини та Харківщини Олександр Горай разом з іншими волонтерами возив допомогу військовим та місцевим жителям. Цим священник займається і нині.

Ми намагалися найперших мобілізованих забезпечити засобами захисту, забезпечити транспортом. Волонтерський центр у нас великий, це десятки людей, до сотні, можливо. І кожен займається своїм напрямком. Я для себе вибрав напрямок автомобілів і вже у нас 14-15-та, здається, машина буде, яку ми переганяємо з-за кордону і доставляємо до військових
Олександр Горай
Олександр Горай перевозить гуманітарку на Схід України. фото надані О.Гораєм

На думку Олександра, особливо під час війни мета церкви – це зцілення душ.

Церква – це те місце, де ти можеш вилити свою душу, де ти можеш звільнитися від тягаря, який все одно над кожною людиною нависає. Це здравниця, де ти зможеш отримати допомогу і психологічну. Тому що хто як не церква покликаний зціляти душі, які знемагають від наруги, від того, що бачили, від болю, від втрати, від безнадії

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