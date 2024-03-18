Для православних християн та греко-католиків 18 березня розпочався Великий піст. Він триватиме 48 діб до 4 травня. Цьогоріч свято Великодня припадає на 5 травня. Яких правил мають дотримуватись ті, хто постують, Суспільному розповів настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України протоієрей Іван Шубин.

Великодній піст складається із Чотиридесятниці й Страсної седмиці — це тиждень напередодні Великодня.

Яких правил треба дотримуватися під час Великого посту

Під час посту треба відмовитися від розваг, більше молитися, відвідувати храм. Робити якомога більше благих справ – допомагати тим, хто цього потребує, приділяти час близьким людям.

Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати, ображатися. Людина має очиститися духовно, а обмеження в їжі — це лише допоміжна частина.

Що не можна їсти під час Великоднього посту

Під час Великоднього посту не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти, пити алкоголь. Рибу під час цього посту можна їсти у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Лазареву суботу, яка цьогоріч припадає на 27 квітня та Вербну неділю — 28 квітня.

Хто не обов'язково має дотримуватися посту

Не дотримуватися посту можуть діти, жінки які годують та вагітні, люди похилого віку, хворі, нині військові. Тут має бути індивідуальний підхід до кожної людини, треба зважати на стан здоров'я.

Християни дотримуються чотирьох постів: Великого, Петрового, Успенського та Пилипового.