У запорізькій громадській організації (ГО) “Бути”, створили "Щоденник турботи про себе. У втраті та горюванні" (Щоденник). Його авторками стали голова організації Крістіна Бут й одна зі психологинь проєкту Вікторія Чернова. Щоденник містить вправи, які допоможуть пережити втрату не тільки близької людини, домашнього улюбленця, але й важливого для себе місця.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з головою громадської організації "БУТИ" Крістіною Бут.

Про ідею створення Щоденника

У мене усе почалося з мрії. І величезного болю. У 2021 році найближча мені людина дізналася, що має рак легенів четвертої стадії. Його не стало того ж року… Поки я проходила всі етапи прийняття – спочатку хвороби, а потім уже і горя, я десятки разів намагалась знайти підтримку. І десятки разів мені це не вдавалося.

Я шукала допомогу, я гуглила, переривала купу інформації, подавала заявки на отримання психологічної допомоги, але зрештою так і не знайшла для себе якоїсь комфортної підтримки. І тому, коли я вже пропрацювала свою втрату в терапії, я вирішила створити те, що допомагало б людям у схожій із моєю ситуацією.

Фото: особистий архів Крістіни Бут "Як на мене, найголовніше — не залишайтеся у горі наодинці. Часто люди, які проживають втрату мають відчуття, що їх ніхто не розуміє, що вони залишились наодинці, що так погано буде завжди, але правда у тому, що завжди є хтось, хто може допомогти" Крістіна Бут, голова ГО "Бути"

Про процес створення Щоденника

Процесу безпосереднього створення щоденника передувало кілька місяців дослідницької роботи, яка склалася з наступних етапів:

Аналіз вже існуючих досліджень

Ми проаналізували дослідження, які стосувалися втрати й намагалися знайти ті методи, які були викристалізувані, як найдієвіші.

Власні дослідження

Ми спілкувалися з різними людьми, створювали фокус-групи, проводили глибинні інтерв'ю, де запитували, що людям найбільше потрібно у цей кризовий час.

"Тобто ми старалися, щоб ці вправи були якомога обґрунтованішими й дієвішими. Але кожне горе — це індивідуальний процес. Тому обіцяти, що обов'язково стане легше, ми на жаль, не можемо, бо кожен проживає це своїм темпом і своїми особливостями" Крістіна Бут, голова ГО "Бути" про втрату та горювання

Про Щоденник

Фото: ГО "БУТИ "Це фізичний провідник для людини, що проходить досвід проживання втрати. Він містить 30 вправ на кожен день, створених для того, щоб зробити шлях горювання хоча б на краплину легшим. І, можливо, подарувати читачу чи читачці надію" Крістіна Бут, голова ГО "Бути"

Важливо пам'ятати, що люди, які зазнали втрати, не мають достатньо багато внутрішнього ресурсу. Саме тому Щоденник побудований таким чином, що має лише одне завдання на день.

Проте ми попереджаємо: якщо є відчуття, що недостатньо сил, то виконання завдання можна відкласти на завтра або на післязавтра.

Щоденник містить різні вправи, які направлені на два паралельні процеси:

проживання безпосередньо процесу втрати (горювання);

адаптація до нової реальності й віднайдення нових сенсів.

Вправа "День 16: не вимагай від себе багато". Фото: "Щоденник турботи про себе. У втраті та горюванні"

У нас є вправи на фізичну активність: зробити ритуал турботи про себе або прогресивну м'язову релаксацію за Джейкобсоном. Є також вправи на думки, є вправи на спілкування з соціумом, а є на спогади.

Для кого цей Щоденник

На мою думку, цей Щоденник може бути корисним усім людям, які зазнали втрати.

Завдання у щоденнику сформульовані таким чином, що йдеться про померлу людину. Але варто розуміти, що втрати — це не завжди виключно про смерть близьких: це може стосуватися і втрати будинку, рідного міста, комфорту, планів на майбутнє тощо. Саме тому цей щоденник можна використовувати й при таких "неочевидних" втратах.

Тим паче, що деякі вправи, наприклад, пов'язані з тілесними практиками або ритуалами турботи про себе, загалом корисні для всіх. Але якщо ви хочете скористатися щоденником для роботи з такими видами втрати, то треба розуміти, що завдання стосуватимуться не людини, а того, що ви втратили. Наприклад, замість фото людини варто буде вклеїти фото будинку тощо.

Проте важливо розуміти, що такий інструмент, як щоденник, не допоможе у саме кризовому стані. Тобто, умовно перший місяць після втрати. Коли людина ще не зовсім розуміє, що відбувається, і коли в неї може бути стадія заперечення. Тобто вона вважає, що це не правда і може хтось помилився. І також це щоденник не підійде для людей, які проживають невизначену втрату. Тобто це для сімей зниклих безвісти. Він, напевно, теж не буде досить корисним.

Де отримати Щоденник

"Щоденник турботи про себе. У втраті та горюванні" безкоштовно можна завантажити на сторінці ГО "Бути". Також безкоштовно доступний і друкований варіант, аби його отримати, треба звернутися до ГО у соціальних мережах.

Про громадську організацію "Бути"

Місія ГО "Бути" — допомагати тим, хто горює. Команда працює задля того, щоб людина, яка переживає втрату, змогла знайти свою опору у цей важкий для неї період. Організація прагне, щоб в Україні кожна людина, яка втратила, мала підтримку та розуміння.

Голова громадської організації Крістіна Бут родом з Мелітополя Запорізької області має журналістську освіту та нині за фахом навчається на аспірантурі Запорізького національного університету.

На базі ГО "Бути" віднедавна функціонує безоплатна телефонна лінія підтримки. Аби нею скористатися необхідно залишити запит в анкеті.

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