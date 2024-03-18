Київщина і штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю — Кравченко

Київська область та штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю. Це перший документ в історії співробітництва між українським регіоном та американським штатом.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації із посиланням на очільника КОВА Руслана Кравченка.

Зазначається, що Меморандум про співпрацю між регіонами підписали очільник КОВА та губернатор штату Вашингтон Джей Інслі. Це відбулося під час робочого візиту Кравченка до США.

За його словами, наразі спільна мета полягає у зменшенні втрат, спричинених російськими військами, відновленні економіки України та розширенні інвестицій. Наразі Київщина та штат Вашингтон співпрацюватимуть в таких сферах:

економіка та інвестиції

агроінновації

стала біоекономіка

чиста енергія

цифрові технології

відновлення інфраструктури регіону.

Голова КОВА запросив губернатора Джея Інслі найближчим часом відвідати Київщину. Зокрема, особисто взяти участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, яке має невдовзі відбутися в області.

"Головне питання — послідовна підтримка у боротьбі з російським агресором. Перемога над Росією вимагає об'єднання та послідовних дій всього цивілізованого світу. І чим більше Україна матиме зброї для захисту, тим швидше зможе зупинити ворога. До кожного посадовця, з яким зустрічався, звернувся з проханням на своєму рівні робити все можливе, щоб допомога Україні була вчасною. Бо від цього залежить майбутнє України та життя мільйонів людей", — сказав Кравченко.

Київська область та штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю. Фото: КОВА

У КОВА поінформували, що під час зустрічей також обговорювалися такі питання:

допомога українським військовим та підвищення безпекових заходів

збільшення на Київщині кількості мобільних вогневих груп та належного їх оснащення

збільшення обсягів виробництва дронів та засобів РЕБ

реалізація проєктів з відбудови Київщини

розвиток економіки та збільшення інвестицій

посилення боротьби з корупцією

створення в області реабілітаційного центру для військових та цивільного населення.

Очільник КОВА Руслан Кравченко передав американцям від 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців прапор з підписами українських військових. Фото: КОВА

У штабі Національної гвардії Вашингтона в Кемп-Мюррей Руслан Кравченко передав американцям від 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців прапор з підписами українських захисників. Військові США пообіцяли направити додаткове військове оснащення для потреб українських військових, підсумували в адміністрації.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

Допомогу на суму близько 2 млн доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі. Це понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi та програмне забезпечення. Це не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, яку застосовують в оборонному секторі США. Вони вперше використовуватимуться за межами країни.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

Бучанська громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Від німецьких міст Дрезден та Бергіш Гладбах Буча отримала міські автобуси, які вийшли на маршрути для перевезень населення. А Тайвань погодився виділити понад 18 млн гривень на відновлення спортивної школи.