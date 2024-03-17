На Донеччині від обстрілів загинула людина, четверо поранені

Протягом 16 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула людина у Новоселівці Першій, ще четверо жителів області отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За 16 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Новоселівці Першій. Ще четверо людей в області за добу дістали поранення", — написав він.

За інформацією Філашкіна, поранення отримали:

одна людина у Новоселівці Першій,

одна людина у Красногорівці,

одна людина у Селидовому,

одна людина у Мирнограді.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

1885 загинули,

4716 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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