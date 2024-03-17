На Донеччині від обстрілів загинула людина, четверо поранені

Протягом 16 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула людина у Новоселівці Першій, ще четверо жителів області отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За 16 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Новоселівці Першій. Ще четверо людей в області за добу дістали поранення", — написав він.
За інформацією Філашкіна, поранення отримали:
- одна людина у Новоселівці Першій,
- одна людина у Красногорівці,
- одна людина у Селидовому,
- одна людина у Мирнограді.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1885 загинули,
- 4716 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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