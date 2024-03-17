Армія РФ вночі обстріляла Мирноград, є поранена

Армія РФ вночі 17 березня обстріляла Мирноград. Снаряди влучили у будівлю навчального закладу та гуртожиток. Одна жінка отримала поранення.

Про це Суспільному Донбас розказав виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Обстріл стався близько 01:30 ночі. Влучання були у будівлі гірничого ліцею та у колишній гуртожиток, який був на реконструкції. У жінки були подряпини від уламків скла та підозра на перелам кінцівки, її шпиталізували", — розказав він.

За його інформацією, через обстріл два будинки залишились без електрики. Зараз там працюють енергетики.

"Комісія зараз буде відпрацьовувати пошкодження, людям будемо видавати будівельні матеріали для закриття пошкоджених вікон та покрівель", — додав Третяк.

За інформацією пресслужби поліції Донеччини, армія РФ вдарила по місту трьома ракетами.

"Поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто", — розказали в поліції.

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