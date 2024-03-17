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Армія РФ обстріляла Селидівську громаду, одна людина поранена
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Армія РФ обстріляла Селидівську громаду, одна людина поранена

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Армія РФ обстріляла Селидівську громаду, одна людина поранена
. Наслідки обстрілу Селидівської громади 17 березня. Фото: пресслужба Селидівської МВА

Армія РФ ввечері 16 березня та вночі 17 березня обстріляла Селидове та Цукурине, одна людина отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.

"16 березня приблизно о 21:30 російські окупаційні війська обстріляли Селидове, внаслідок чого постраждала жінка 1953 року народження", — повідомили в МВА.

За інформацією пресслужби, жінка отримала осколкове поранення, її шпиталізували.

Обстрілом у Селидовому пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні та приватні будинки, лінії електропередач.

"17 березня приблизно о 01:30 ночі стався ворожий обстріл Цукуриного. Пошкоджено будівлі підприємства, виникла пожежа", — розказали в пресслужбі.

За інформацією пресслужби поліції Донеччини, російські війська вдарили по Селидовому плануючою бомбою "УМПБ-Д30СМ", а по Цукуриному — ракетою.

У Селидовому зруйновані та пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінія електропередач. Також була знеструмлена водонасосна станція, без водопостачання залишились понад 12 тисяч абонентів.

Армія РФ обстріляла Селидівську громаду, одна людина поранена
Пожежа на птахофабриці у Цукуриному, яка виникла у результаті обстрілу. Фото: ГУ ДСНС України в Донецькій області

У Цукуриному ракетним ударом пошкоджена птахофабрика.

Як повідомили в ГУ ДСНС України в Донецькій області, у результаті обстрілу Цукуриного спалахнула пожежа складській будівлі сільгосппідприємства. Вогонь охопив 200 квадратних метрів.

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