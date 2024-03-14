Миколаївська облрада проголосувала за поновлення орендної плати до обласного бюджету тим, хто винаймає нерухоме майно спільної власності територіальних громад. Виняток становить територія активних бойових дій — місто Очаків та Куцурубська громада.

Про це повідомили на двадцятій позачерговій сесії обласної ради восьмого скликання. Засідання відбулось у дистанційному форматі

За рішення "Про деякі питання зі сплати орендної плати у період воєнного стану" проголосували 37 депутатів.

За словами першого заступника голови обласної ради Антона Табунщика рішення було прийнято з метою збільшення дохідної частини обласного бюджету, за винятком у сплаті оренди на території бойових дій.

"Пропонується звільнити від орендної плати орендарів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що розташовані на території активних бойових дій або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси — місто Очаків і Куцурубська громада", — каже Антон Табунщик.

Як наслідок повернути з першого червня 2024 року нарахування орендної плати до обласного бюджету, балансоутримувачам, встановленої до лютого 2024 року. Тобто ми повертаємось до умов, що діяли до 24 лютого 2022 року.

Питання розглянули та погодили на чотирьох комісіях обласної ради, сказав очільник обласної ради.

Заступник начальника відділу обліку та контролю оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області Олександр Іваніна повідомив, що в Очакові станом на 14 березня 2024 року зареєстровано вісім орендарів майна громади.

"Відповідно до проєкту рішення будуть звільнені орендарі, які винаймають нерухоме майно на території міста Очаків. Наразі там маємо вісім орендарів, решта будуть платити орендну плату у повному обсязі і до обласного бюджету, і балансоутримувачам. Ще підпадає під проєкт рішення Куцурубська громада, там орендарів немає", — говорить посадовець.

Що відомо про орендну плату

15 липня 2022 року Миколаївська обласна рада прийняла рішення №2 "Про особливості оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у період воєнного стану".

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