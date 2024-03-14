НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Повертаємось до попередніх умов, за винятком території бойових дій" — депутати облради погодили сплату оренди
ЕКОНОМІКАГРОШІМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

"Повертаємось до попередніх умов, за винятком території бойових дій" — депутати облради погодили сплату оренди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Повертаємось до попередніх умов, за винятком території бойових дій&quot; — депутати облради погодили сплату оренди
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES

Миколаївська облрада проголосувала за поновлення орендної плати до обласного бюджету тим, хто винаймає нерухоме майно спільної власності територіальних громад. Виняток становить територія активних бойових дій — місто Очаків та Куцурубська громада.

Про це повідомили на двадцятій позачерговій сесії обласної ради восьмого скликання. Засідання відбулось у дистанційному форматі

За рішення "Про деякі питання зі сплати орендної плати у період воєнного стану" проголосували 37 депутатів.

За словами першого заступника голови обласної ради Антона Табунщика рішення було прийнято з метою збільшення дохідної частини обласного бюджету, за винятком у сплаті оренди на території бойових дій.

"Пропонується звільнити від орендної плати орендарів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що розташовані на території активних бойових дій або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси — місто Очаків і Куцурубська громада", — каже Антон Табунщик.

Як наслідок повернути з першого червня 2024 року нарахування орендної плати до обласного бюджету, балансоутримувачам, встановленої до лютого 2024 року. Тобто ми повертаємось до умов, що діяли до 24 лютого 2022 року.

Питання розглянули та погодили на чотирьох комісіях обласної ради, сказав очільник обласної ради.

Заступник начальника відділу обліку та контролю оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області Олександр Іваніна повідомив, що в Очакові станом на 14 березня 2024 року зареєстровано вісім орендарів майна громади.

"Відповідно до проєкту рішення будуть звільнені орендарі, які винаймають нерухоме майно на території міста Очаків. Наразі там маємо вісім орендарів, решта будуть платити орендну плату у повному обсязі і до обласного бюджету, і балансоутримувачам. Ще підпадає під проєкт рішення Куцурубська громада, там орендарів немає", — говорить посадовець.

Що відомо про орендну плату

  • 15 липня 2022 року Миколаївська обласна рада прийняла рішення №2 "Про особливості оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у період воєнного стану".

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Базу відпочинку на Шацьких озерах виставили на приватизацію
На Волині на приватизацію виставили діючу базу відпочинку на озері Світязь
Сало, м'ясо, ринок
М'ясо та сало подешевшали: ціни на ринках Житомира і Любара
ЄС
ЄС веде переговори про те, щоб ОПК отримував критично важливі матеріали — Bloomberg
Дорожчають овочі. Дешевшають яйця й одяг. Як змінюються ціни на Кіровоградщині
Дорожчають овочі. Дешевшають яйця й одяг. Як змінюються ціни на Кіровоградщині
На початок