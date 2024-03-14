У Тальному на Черкащині попрощалися із загиблим захисником Олексієм Каминіним. Він був уродженцем Краснодарського краю та став на захист України.

Громада у Тальному провела полеглого на колінах "живим коридором".

Життя воїна-захисника обірвалося 12 березня 2024 року.

Колаж Суспільне / фото Тальнівська міська територіальна громада

Фото: Тальнівська територіальна громада

"Олексій Каминін був уродженцем міста Геленджик, Краснодарського краю. У трирічному віці він разом з батьками переїхав жити в село Мошурів на Тальнівщину. 19 грудня 2023 року Олексія мобілізували до лав Збройних Сил України", — прокоментували у пресслужбі громади.

Фото: Тальнівська територіальна громада

У Олексія залишилися дружина Оксана Василівна та донька Альона. Йому було 48 років.

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