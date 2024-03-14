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Схилили голови: на Черкащині поховали полеглого захисника
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Схилили голови: на Черкащині поховали полеглого захисника

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Схилили голови: на Черкащині поховали полеглого захисника
Фото: Тальнівська міська територіальна громада

У Тальному на Черкащині попрощалися із загиблим захисником Олексієм Каминіним. Він був уродженцем Краснодарського краю та став на захист України.

Громада у Тальному провела полеглого на колінах "живим коридором".

Життя воїна-захисника обірвалося 12 березня 2024 року.

Схилили голови: на Черкащині поховали полеглого захисника
Колаж Суспільне / фото Тальнівська міська територіальна громада

На Тальнівщині поховали полеглого захисника
Фото: Тальнівська територіальна громада

"Олексій Каминін був уродженцем міста Геленджик, Краснодарського краю. У трирічному віці він разом з батьками  переїхав жити в село Мошурів на Тальнівщину. 19 грудня 2023 року Олексія мобілізували до лав Збройних Сил України", — прокоментували у пресслужбі громади.

На Тальнівщині поховали полеглого захисника
Фото: Тальнівська територіальна громада

У Олексія залишилися дружина Оксана Василівна та донька Альона. Йому було 48 років.

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