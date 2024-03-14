На Новопавлівському напрямку відбуваються постійні штурми з боку російських окупаційних військ. Найзапекліші бої тривають в районах Первомайського, Новомихайлівки, Георгіївки та Невельського. Українські військові відбивають атаки російських військ, аби стабілізувати фронт.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розказав офіцер "Легіону Свобода" Сергій Воронов.

"Найгарячіше у Первомайському та Новомихайлівці. Окупанти намагаються тиснути в Георгіївці і так само намагаються знайти шляхи на Невельське. Кілька днів тому вони заявляли, що захопили село, але ця інформація не відповідає дійсності", - розказав військовий.

Воронов додав, що бої відбуваються по всій лінії фронту. Російські окупаційні війська постійно обстрілюють позиції Сил оборони та населені пункти.

"Просто у цих населених пунктах, які я зазначив, там справжнє пекло, там постійно йдуть штурмові дії", — зауважив він.

Воронов зазначив, що на Новопавлівському напрямку для російської армію залишається пріоритетним захоплення Первомайського, Красногорівки та Новомихайлівки.

"Первомайське відкриває багато шляхів, як північніше, так і південніше. Також для ворога важлива Красногорівка. З Мар'їнки вони намагаються пройти на Новомихайлівку. Це ключові міста для оточення Вугледара та його захоплення", — пояснив він.

За його інформацією, на Новопавлівському напрямку зараз російські війська сконцентрували близько 50 тисяч особового складу та багато броньованої техніки. Ці сили вони перекинули сюди після захоплення Авдіївки.

"Після захоплення Авдіївки вони перекинули достатньо резервів на цей напрямок. Є підрозділи, які воюють з 2014 року. Це і "Оплот", і "П'ятнашка" "ДНРівські", є кадрові військові РФ", — розказав Воронов.

Також офіцер додав, що українські військові відбивають атаки російських військ та максимально стабілізують лінію фронту.

"Сили оборони максимально стабілізують лінію фронту, наносять максимального ураження, щоб дати їм зрозуміти, що ціна захоплення кожного населеного пункту для них буде неспівмірно високою", — додав Воронов.

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