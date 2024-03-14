НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Там справжнє пекло, штурми відбуваються постійно", — офіцер Легіону Свобода про бої на Новопавлівському напрямку
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіониТоп регіонів

"Там справжнє пекло, штурми відбуваються постійно", — офіцер Легіону Свобода про бої на Новопавлівському напрямку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Там справжнє пекло, штурми відбуваються постійно&quot;, — офіцер Легіону Свобода про бої на Новопавлівському напрямку
Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

На Новопавлівському напрямку відбуваються постійні штурми з боку російських окупаційних військ. Найзапекліші бої тривають в районах Первомайського, Новомихайлівки, Георгіївки та Невельського. Українські військові відбивають атаки російських військ, аби стабілізувати фронт.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розказав офіцер "Легіону Свобода" Сергій Воронов.

"Найгарячіше у Первомайському та Новомихайлівці. Окупанти намагаються тиснути в Георгіївці і так само намагаються знайти шляхи на Невельське. Кілька днів тому вони заявляли, що захопили село, але ця інформація не відповідає дійсності", - розказав військовий.

Воронов додав, що бої відбуваються по всій лінії фронту. Російські окупаційні війська постійно обстрілюють позиції Сил оборони та населені пункти.

"Просто у цих населених пунктах, які я зазначив, там справжнє пекло, там постійно йдуть штурмові дії", — зауважив він.

Воронов зазначив, що на Новопавлівському напрямку для російської армію залишається пріоритетним захоплення Первомайського, Красногорівки та Новомихайлівки.

"Первомайське відкриває багато шляхів, як північніше, так і південніше. Також для ворога важлива Красногорівка. З Мар'їнки вони намагаються пройти на Новомихайлівку. Це ключові міста для оточення Вугледара та його захоплення", — пояснив він.

За його інформацією, на Новопавлівському напрямку зараз російські війська сконцентрували близько 50 тисяч особового складу та багато броньованої техніки. Ці сили вони перекинули сюди після захоплення Авдіївки.

"Після захоплення Авдіївки вони перекинули достатньо резервів на цей напрямок. Є підрозділи, які воюють з 2014 року. Це і "Оплот", і "П'ятнашка" "ДНРівські", є кадрові військові РФ", — розказав Воронов.

Також офіцер додав, що українські військові відбивають атаки російських військ та максимально стабілізують лінію фронту.

"Сили оборони максимально стабілізують лінію фронту, наносять максимального ураження, щоб дати їм зрозуміти, що ціна захоплення кожного населеного пункту для них буде неспівмірно високою", — додав Воронов.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
життя люди обстріли армія РФ зруйновані будинки прифронтове місто Торецьк Донецька область
"А для туалету — дощова вода". Життя у прифронтовому Торецьку без водопостачання: один день у фото та історіях
Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
Новий етап евакуації: з 23 березня жителів Донеччини прийматимуть ще дві області
На початок