14 березня розпочалася реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту. Подати заявку на участь у тестуванні вступники можуть до 11 квітня. Як це зробити вступникам з Буковини, розповіла у матеріалі Суспільне Чернівці завідувачка обласного Центру якості освіти Любов Якименко.

Скільки цьогоріч випускників на Буковині

Цьогоріч зі шкіл Чернівецької області випускаються майже 6 300 учнів. Водночас не всі вони вступатимуть до закладів вищої освіти. Торік НМТ проходило 6 400 вступників.

Як зареєструватися на НМТ

Щоб зареєструватися для участі у мультипредметному тесті, вступник має створити персональний кабінет на сайті Центру якості освіти у розділі "Реєстрація". Це можна зробити самостійно або звернутися за допомогою до кураторів у школі, університеті чи коледжі.

Які документи потрібні

Під час реєстрації слід вказати інформацію про вступника: ініціали, номер платника податків, дані паспорту, дату народження та електронну пошту.

Якщо вступник – випускник школи, то має подати довідку з місця навчання про те, що цьогоріч отримає документ про повну загальну середню освіту. Якщо вступник є випускником попередніх років, то має надати свідоцтво чи атестат.

Усі документи завантажуються в електронній формі у вигляді сканкопій або фотографій.

Крім цього, вступник обирає територію, де проходитиме тестування, та предмети. Опісля слід дати згоду на обробку персональних даних. Якщо вступник ввів правильну про себе, а його проскановані документи чітко видно, тоді кабінет буде створений.

Що, як дані ввести неправильно

Якщо вступник ввів дані неправильно або його документи поганої якості, він може виправити помилки до 15 квітня. Якщо цього не зробити, вступника можуть не зареєструвати.

Через це персональний кабінет потрібно перевіряти, щоб переконатися, що вступника зареєстрували – у цьому разі сертифікат про реєстрацію має сформуватися впродовж 7 днів. З цим сертифікатом вступник має прийти на пункт тестування.

Вступники, які припустилися помилок під час реєстрації, не прийшли на основну сесію тестування або вирішили пройти тест на іншій території, можуть податися на додаткову сесію НМТ. Реєстрація на неї триватиме з 10 до 15 травня.

З яких предметів тестуватимуть

Цьогоріч абітурієнти складатимуть тестування з чотирьох предметів замість трьох. Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна буде обрати самостійно. Це вступники робитимуть під час реєстрації персонального кабінету.

Що, як вступник за кордоном

Для випускників шкіл, які наразі перебувають за кордоном, реєстрація відбувається так само. Однак вони мають вказати країну, в якій складатимуть тест. Наразі майже 30 країн дали згоду, щоб українські випускники складати НМТ на їхній території. Зокрема, тимчасові пункти тестування діятимуть в Німеччині, Великій Британії, Латвії, Туреччині та Чехії. Повний перелік країн опублікували на сайті Центру якості освіти.

Скільки триватиме тестування

Раніше тестування відбувалося в один етап, який тривав три години. Наразі вступники виконуватимуть завдання у два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.

На першому етапі складатимуть тести з української мови та математики, на другому – історію та предмет на вибір. Між етапами буде 20 хвилин перерви.

Крім цього, цьогоріч в авдиторіях під час тестування буде відеонагляд.

Яким буде пороговий бал

Цьогоріч пороговий бал для складання тестування збільшився. Якщо торік він становив 10% від загальної кількості тестів, то цього року буде 15%.

"Тобто, якщо минулого року з української мови потрібно було виконати правильно 4 тестових завдання, то цьогоріч – 7, з історії – 9, з математики – 5", – каже Якименко.

Що відомо про мультипредметний тест:

Національний мультипредметний тест — форма вступного іспиту для здобуття ступеня бакалавра в Україні. Її ввели замість ЗНО у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

У 2023 році національний мультипредметний тест у Чернівецькій області зареєструвалися майже сім тисяч абітурієнтів – це на понад тисячу більше, ніж у 2022 році.

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