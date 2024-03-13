Українські кіберфахівці внаслідок багатопрофільної атаки зламали систему оплати квитків проїзду у громадському транспорті у Москві та Казані через виведену з ладу систему "Тройка", яка загалом обслуговує 38 російських регіонів.

Про це у Telegram повідомляє IT Army of Ukraine.

Там додали, що у перелік цілей кіберфахівців також потрапила низка російських урядових та місцевих порталів. Збитки внаслідок хакерської атаки виявились більшими за очікування.

"Ми вже бачимо шкоду деяким російським державним мережам та пов'язаним з ними провайдерами, системі паркування. Цей має стати визнаним днем хактивістів", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці січня 2024 року українське хакерське угруповання BO Team зламало великий російський дослідницький центр космічної гідрометеорології "Планета". Також тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що внаслідок успішних дій "невідомих кіберволонтерів" у Росії стався масштабний збій у роботі одного з найбільших інтернет-провайдерів "Акадо-телеком", послугами якого користується низка російських держструктур.