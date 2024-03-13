Дуда попередив, що Росія нападе на інші країни, якщо переможе в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що російський президент Володимир Путін захоче напасти на інші європейські країни, якщо Росія переможе в Україні.

Про це Дуда сказав в інтервʼю Bloomberg.

Він зокрема наголосив на тому, що Польща вже кілька разів в історії перебувала під гнітом Росії.

"Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Вона нападе на інші держави. Ось чому її треба зупинити", — зазначив Дуда.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Росія зазнає поразки у війні з НАТО, якщо все ж наважиться напасти на Литву, Латвію або Естонію.