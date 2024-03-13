НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дуда попередив, що Росія нападе на інші країни, якщо переможе в Україні
ПОЛЬЩАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійна

Дуда попередив, що Росія нападе на інші країни, якщо переможе в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дуда попередив, що Росія нападе на інші країни, якщо переможе в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі, 12 березня 2024 року. Фото: AP

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що російський президент Володимир Путін захоче напасти на інші європейські країни, якщо Росія переможе в Україні.

Про це Дуда сказав в інтервʼю Bloomberg.

Він зокрема наголосив на тому, що Польща вже кілька разів в історії перебувала під гнітом Росії.

"Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Вона нападе на інші держави. Ось чому її треба зупинити", — зазначив Дуда.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Росія зазнає поразки у війні з НАТО, якщо все ж наважиться напасти на Литву, Латвію або Естонію.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Павел Коваль
"Проблема вирішиться протягом кількох тижнів": голова комітету Сейму Польщі про блокування кордону
Мігранти
У Польщі зафіксували рекордний показник спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі
Польща депортувала двох українських журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі з Росією — ЗМІ
Польща депортувала двох українських журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі з Росією — ЗМІ
Блокують п’ять напрямків: 1150 вантажівок очікують на заїзд в Україну
Блокують п’ять напрямків: 1150 вантажівок очікують на заїзд в Україну
На початок