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Вшанування полеглих воїнів: у Кременчуці хочуть облаштувати "Алею Пам’яті"
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Вшанування полеглих воїнів: у Кременчуці хочуть облаштувати "Алею Пам’яті"

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У Кременчуці облаштують "Алею Пам'яті"
Прапор України. Фото: Суспільне Полтава

У місті Кременчук Полтавської області планують облаштувати "Алею Пам’яті". Так хочуть вшанувати військовослужбовців, які полягли під час російсько-української війни.

"Алею Пам’яті" хочуть облаштувати біля Кременчуцької міської ради. На щитах мають розмістити інформацію про військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни. Орієнтовно це про 300 бійців, розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Перед тим, як створювати "Алею Пам’яті", мають демонтувати пам’ятник "Борцям за владу Рад". Коли розпочнуть облаштування і скільки грошей необхідно на виготовлення та встановлення щитів, поки невідомо, оскільки немає проєктно-кошторисної документації.

Де на Полтавщині облаштували Алеї Героїв

Одну із останніх Алей Героїв відкрили у Нових Санжарах. На ній розмістили 15 металевих конструкцій. На кожній по чотири портрети полеглих військовослужбовців. Також схожі Алеї облаштували, зокрема, у Чутівській, Щербанівській, Гребінківській та Миргородській громадах. А у Полтаві таку Алею нині готують. Проєкт назвали "Полтава пам’ятає героїв".

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