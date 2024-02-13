У Полтавській міській раді отримали 260 звернень від родин загиблих захисників України для вшанування на Каштановій Алеї. Їх приймають у департаменті культури. Також зі збором інформації допомагають інші родини полеглих бійців.
Перші десять конструкцій за проєктом "Полтава пам’ятає Героїв" із 20 світлинами нині виготовили і доставили. Це зробили згідно з тендером. За документацією, підрядник має виготовити 100 інформаційних щитів до 22 квітня.
Із міського бюджету на ці роботи були готові витратити 3,5 мільйони гривень. Підприємець із Сумщини, який став переможцем тендеру, запропонував удвічі меншу суму – приблизно 1,5 мільйона.
"Наразі ми чекаємо, хочемо подивитися, наскільки швидко підрядник зробить ці 100 щитів. І вже після цього, як було зазначено керівництвом на робочій групі останній, що після цього буде оголошено ще один тендер також на 100 щитів. Тому що на сьогодні, наскільки мені відомо, є 260 заявок саме сімей загиблих захисників. Але ми розуміємо, що це з 2014-го до кінця 2023-го року. І ми розуміємо, що 100% це буде більше людей", — розповіла членкиня робочої групи проєкту "Полтава пам’ятає Героїв" Оксана Дрюк.
На наступних засіданнях робочої групи мають вирішити, коли будуть встановлювати конструкції: після виготовлення всіх до певного періоду чи поступово по мірі створення меморіальних стендів.
Що кажуть рідні полеглих військовослужбовців
Полтавка Юлія Рябуха втратила на війні чоловіка Івана Ковальова. Він загинув у перший день повномасштабної війни з Росією.
Під час захисту міста Суми у бою в нього влучив снайпер. Івана Ковальова та його побратимів вшанують на Каштановій Алеї у Полтаві. Планують розмістити конструкції зі світлинами та інформацією про захисників.
"Ставлення позитивне, тому що наше місто вже давно б мало вшанувати пам’ять полеглих героїв. Вони достатньо високі. Тобто це не будуть якісь невеличкі банери, це дійсно гарні конструкції, гарна міцна основа. І фотографії, які там розміщені, ― вони з композиту. Це достатньо якісний матеріал. Тому що, наприклад, ми як родини героїв часто міняємо фотографії у своїх героїв на кладовищі, а от якраз композит не вицвітає на сонці, достатньо якісний матеріал. Тому, знаючи це, ми впевнені, що буде гарна якість", — пояснила дружина загиблого воїна Івана Ковальова Юлія Рябуха.
За словами членкині робочої групи Оксани Дрюк, рідні бійців для вшанування можуть звертатися у департамент культури Полтавської міської ради. Крім того, інформацію від родин збирають у громадській організації "Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини", розповіла Суспільному дружина полеглого воїна Юлія Рябуха.
Що відомо про проєкт "Полтава пам’ятає Героїв"
Вшанувати полеглих під час російсько-української війни бійців, які проживали у Полтавській громаді, планують на Каштановій Алеї в обласному центрі. Цей проєкт назвали "Полтава пам'ятає Героїв". На одному стенді буде інформація про двох полеглих. Їх виготовлять із антивандального матеріалу.
Уздовж алеї зможуть розмістити щити із фотографіями майже 800 полеглих. Відстань між стендами у середньому становитиме 3 метри. За необхідності їх можуть ставити ближче, адже розглядають варіант, що конструкції встановлять на залізобетонних плитах, які можна переміщувати.
Від рідних полеглих проситимуть письмову згоду на розміщення інформації про воїна, а також біографічну довідку та копію свідоцтва про смерть. Якщо у військового не було рідних, то цих документів не потрібно. Це погодили у положенні про проєкт.
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