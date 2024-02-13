У Полтавській міській раді отримали 260 звернень від родин загиблих захисників України для вшанування на Каштановій Алеї. Їх приймають у департаменті культури. Також зі збором інформації допомагають інші родини полеглих бійців.

Перші десять конструкцій за проєктом "Полтава пам’ятає Героїв" із 20 світлинами нині виготовили і доставили. Це зробили згідно з тендером. За документацією, підрядник має виготовити 100 інформаційних щитів до 22 квітня.

Тендер на виготовлення конструкцій на честь захисників. Графіка: Суспільне Полтава

Із міського бюджету на ці роботи були готові витратити 3,5 мільйони гривень. Підприємець із Сумщини, який став переможцем тендеру, запропонував удвічі меншу суму – приблизно 1,5 мільйона.

Конструкції, які виготовили у рамках проєкту "Полтава пам'ятає Героїв". Фото: Суспільне Полтава

"Наразі ми чекаємо, хочемо подивитися, наскільки швидко підрядник зробить ці 100 щитів. І вже після цього, як було зазначено керівництвом на робочій групі останній, що після цього буде оголошено ще один тендер також на 100 щитів. Тому що на сьогодні, наскільки мені відомо, є 260 заявок саме сімей загиблих захисників. Але ми розуміємо, що це з 2014-го до кінця 2023-го року. І ми розуміємо, що 100% це буде більше людей", — розповіла членкиня робочої групи проєкту "Полтава пам’ятає Героїв" Оксана Дрюк.

Конструкції, які уже виготовили. Фото: Суспільне Полтава

На наступних засіданнях робочої групи мають вирішити, коли будуть встановлювати конструкції: після виготовлення всіх до певного періоду чи поступово по мірі створення меморіальних стендів.

Що кажуть рідні полеглих військовослужбовців

Полтавка Юлія Рябуха втратила на війні чоловіка Івана Ковальова. Він загинув у перший день повномасштабної війни з Росією.

Юлія Рябуха йде Каштановою Алеєю. Фото: Суспільне Полтава

Під час захисту міста Суми у бою в нього влучив снайпер. Івана Ковальова та його побратимів вшанують на Каштановій Алеї у Полтаві. Планують розмістити конструкції зі світлинами та інформацією про захисників.

Конструкції з інформацією про полеглих воїнів встановлять на Каштановій Алеї у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Ставлення позитивне, тому що наше місто вже давно б мало вшанувати пам’ять полеглих героїв. Вони достатньо високі. Тобто це не будуть якісь невеличкі банери, це дійсно гарні конструкції, гарна міцна основа. І фотографії, які там розміщені, ― вони з композиту. Це достатньо якісний матеріал. Тому що, наприклад, ми як родини героїв часто міняємо фотографії у своїх героїв на кладовищі, а от якраз композит не вицвітає на сонці, достатньо якісний матеріал. Тому, знаючи це, ми впевнені, що буде гарна якість", — пояснила дружина загиблого воїна Івана Ковальова Юлія Рябуха.

За словами членкині робочої групи Оксани Дрюк, рідні бійців для вшанування можуть звертатися у департамент культури Полтавської міської ради. Крім того, інформацію від родин збирають у громадській організації "Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини", розповіла Суспільному дружина полеглого воїна Юлія Рябуха.

Що відомо про проєкт "Полтава пам’ятає Героїв"

Вшанувати полеглих під час російсько-української війни бійців, які проживали у Полтавській громаді, планують на Каштановій Алеї в обласному центрі. Цей проєкт назвали "Полтава пам'ятає Героїв". На одному стенді буде інформація про двох полеглих. Їх виготовлять із антивандального матеріалу.

Каштанова Алея у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Уздовж алеї зможуть розмістити щити із фотографіями майже 800 полеглих. Відстань між стендами у середньому становитиме 3 метри. За необхідності їх можуть ставити ближче, адже розглядають варіант, що конструкції встановлять на залізобетонних плитах, які можна переміщувати.

Конструкції, які виготовили у межах проєкту "Полтава пам'ятає Героїв". Фото: Суспільне Полтава

Від рідних полеглих проситимуть письмову згоду на розміщення інформації про воїна, а також біографічну довідку та копію свідоцтва про смерть. Якщо у військового не було рідних, то цих документів не потрібно. Це погодили у положенні про проєкт.

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