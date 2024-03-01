У Нових Санжарах на Полтавщині відкрили Алею Героїв: який має вигляд

Алею Героїв відкрили у Нових Санжарах Полтавської області 1 березня 2024-го року. Її облаштували у центрі селища біля пам’ятника Героям Небесної Сотні. Під час відкриття також провели молебень.

На Алеї розмістили 15 металевих конструкцій. На кожній розмістили по чотири портрети полеглих військовослужбовців, інформацію про місце проживання та загибелі. Про це Суспільному розповіла директорка селищного культурно-мистецького центру "Нові Санжари" Маргарита Нагорняк.

Банери із зображенням військовослужбовців Фото надані М. Нагорняк Люди, які прийшли на відкриття Алеї Героїв Фото надані М. Нагорняк Люди, які прийшли на відкриття Алеї Героїв Фото надані М. Нагорняк Алею Героїв освятили священники Фото надані М. Нагорняк

На банерах зобразили портрети військовослужбовців, які полягли протягом російсько-української війни. Загалом це 54 воїни з колишнього Новосанжарського району, пояснила Маргарита Нагорняк.

За словами голови громади Геннадія Супруна, на створення Алеї Героїв спрямували 190 тисяч гривень із бюджету громади.

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