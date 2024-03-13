У Бразилії чоловік, який захопив у заручники пасажирів автобуса, здався поліції

У Ріо-де-Жанейро озброєний чоловік викрав автобус біля торговельного центру та захопив у заручники щонайменше 17 людей.

Він здався поліції, пише UOL.

"Усі заручники звільнені, вони в безпеці, проходять попередню медичну допомогу за участю пожежників, у них перевіряють психологічний стан та багато іншого", — повідомив представник бразильської військової поліції Марко Андраде.

Він додав, що викрадач чинив опір на початку переговорів, його заарештували та вилучили у нього пістолет та мобільний телефон.

29-річний Пауло Сержіо де Ліма тримав жертв в автобусі приблизно з 15:30 до 18:00 за місцевим часом. Як наслідок — двоє людей постраждали. 34-річний чоловік отримав вогнепальне поранення, ще одна людина — осколкове поранення. Зазначається, що злочинець уже мав судимість за пограбування.