У Ріо-де-Жанейро чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса

У Бразилії на автовокзалі Ріо-де-Жанейро невідомий чоловік захопив у заручники щонайменше 20 пасажирів автобуса, двоє людей дістали поранення.
Про це повідомляє ВВС.
За попередніми даними, чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса, який вирушав до міста Белу-Орізонті на південному сході країни.
Також повідомляється, що дві людини отримали вогнепальні поранення. Автовокзал оточений.
"Чоловік дістав пістолет, почав стріляти і ввійшов до автобуса. У мене двоє друзів у цьому автобусі, всі у відчаї, ми не знаємо, що буде далі", — розповів очевидець.
Бійці спецпідрозділу військової поліції штату Ріо-де-Жанейро ведуть переговори із чоловіком.