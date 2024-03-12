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У Ріо-де-Жанейро чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса
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У Ріо-де-Жанейро чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса

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Бразилія
Бразильський прапор в Ріо-де-Жанейро. Фото: Getty Images

У Бразилії на автовокзалі Ріо-де-Жанейро невідомий чоловік захопив у заручники щонайменше 20 пасажирів автобуса, двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

За попередніми даними, чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса, який вирушав до міста Белу-Орізонті на південному сході країни.

Також повідомляється, що дві людини отримали вогнепальні поранення. Автовокзал оточений.

"Чоловік дістав пістолет, почав стріляти і ввійшов до автобуса. У мене двоє друзів у цьому автобусі, всі у відчаї, ми не знаємо, що буде далі", — розповів очевидець.

Бійці спецпідрозділу військової поліції штату Ріо-де-Жанейро ведуть переговори із чоловіком.

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